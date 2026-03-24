L’entrenador Luis Altuna recomana caminar costa amunt per reduir greix sense danyar articulacions

Admetem-ho: la majoria no tenim ni el temps ni les ganes de passar-nos la tarda al gimnàs fent repeticions infinites. Però el 2026 ens ha portat la solució definitiva que ja és tendència absoluta a les xarxes: la micro-dosi d’inclinació.
Els entrenadors de les estrelles han filtrat un secret que canvia les regles del joc. No cal córrer una marató; només necessites 10 minuts i una pendent. (I sí, nosaltres també estem celebrant que per fi hi hagi un mètode que s’ajusti a la nostra agenda frenètica).
El concepte és tan senzill com potent. En lloc de caminar en pla durant una hora, el que busquem és un esforç vertical concentrat. Aquest petit canvi d’angle és el que realment “desperta” els teus músculs més mandrosos.
La màgia del desnivell: Per què 10 minuts són suficients?
Quan camines en una superfície plana, el teu cos utilitza la inèrcia per moure’s. Però en el moment que hi afegeixes una inclinació d’entre el 10% i el 15%, la teva cadena posterior (glutis, isquiotibials i lumbars) ha de fer tota la feina bruta.
Aquesta intensitat fa que el teu cor pugi de pulsacions fins a la zona ideal de crema de greix en menys de tres minuts. Segons els experts, deu minuts d’aquesta caminada vertical equivalen, en termes de despesa calòrica i tonificació, a gairebé trenta minuts de passeig convencional.
Dada clau: En pujar, el gluti major —el múscul més gran i amb més potencial metabòlic del cos— s’ha d’estendre completament per propulsar-te. Això genera una tensió mecànica que cap exercici d’estora pot replicar amb tanta facilitat.
Adéu a l’impacte, hola a la definició
Un dels grans avantatges d’aquest mètode és que és amable amb els teus genolls. Córrer o saltar pot ser traumàtic per a les articulacions, especialment si no tens una tècnica perfecta. Caminar en pujada, en canvi, elimina l’impacte del salt però manté la intensitat del cardio d’alta gamma.
A més, aquest exercici no només treballa les cames. Per mantenir l’equilibri en el desnivell, el teu core (abdomen i lumbars) ha d’estar actiu constantment. És un entrenament de cos complet “camuflat” en una simple caminada cap amunt.
L’efecte post-entrenament també és superior. En ser un esforç més intens, el teu cos continua cremant calories a un ritme més alt durant les hores posteriors, un fenomen que la ciència anomena EPOC i que és el millor aliat per a la pèrdua de pes.
Com aplicar-ho demà mateix (estiguis on estiguis)
No cal viure al costat d’una muntanya. Si vas al gimnàs, només has de posar la cinta amb la màxima inclinació que puguis suportar i caminar a una velocitat de “pas viu” (entre 4 i 5 km/h) durant deu minuts.
Si prefereixes l’aire lliure, busca aquella costa que sempre evites o puja les escales del teu edifici de dues en dues. La clau és la constància: deu minuts cada dia són molt més efectius que una pallissa de dues hores un sol dia a la setmana.
Advertència: Mantén l’esquena recta i no t’agafis a les baranes de la cinta si estàs al gimnàs. Si t’agafes, estàs robant-li feina als teus glutis i reduint l’eficàcia de l’exercici a la meitat.
El component psicològic: El triomf de la meta curta
Psicològicament, deu minuts és un temps que totes podem “negociar” amb nosaltres mateixes. És el temps que triga a fer-se el cafè o a carregar-se el mòbil. Elimina la barrera de la mandra i fa que sigui gairebé impossible trobar una excusa per no fer-ho.
En veure resultats tan ràpidament —especialment en la fermesa dels glutis i la millora de la resistència—, la teva motivació es dispara. És un cercle virtuós: et veus millor, et sents amb més energia i vols repetir l’endemà.
Al final, el fitness intel·ligent del 2026 ens ensenya que menys és més, sempre que aquest “menys” estigui ben dirigit. Deu minuts de pujada poden ser la diferència entre uns pantalons que et queden bé i uns que et queden espectaculars.
Començaràs a buscar la costa més propera demà al matí o seguiràs fent esquats avorrits al menjador de casa?