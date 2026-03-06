La rutina d’exercici de Vicky Martín Berrocal per mantenir-se en forma als 52

S’ha acabat posar la falta de temps com a excusa per no entrenar. Si la teva agenda està al límit però no vols renunciar a sentir-te àgil i tonificada, has de conèixer aquest mètode. Es tracta d’una rutina de tot just 20 minuts que està canviant les regles del joc en el món del benestar.
Segur que alguna vegada has pagat la quota del gimnàs per acabar anant-hi només dues vegades al mes perquè “no et dona la vida”. Doncs t’equivoques si creus que necessites sessions d’una hora per veure canvis. La ciència de l’exercici ha evolucionat cap a la intensitat i la precisió.
No es tracta de fer molt, sinó de fer el que és correcte. En un moment on l’autocura és innegociable, aquest entrenament s’ha convertit en el secret més ben guardat de les dones més ocupades. (I sí, nosaltres ja l’hem incorporat als nostres matins).
La clau de l’èxit: Moviments multiarticulars
La màgia d’aquests 20 minuts rau en l’elecció dels exercicis. En lloc de treballar músculs aïllats, aquest mètode es centra en moviments que involucren tot el cos alhora. És la forma més ràpida de cremar calories i guanyar força simultàniament.
El que proposen les expertes és un circuit gairebé sense descans. En mantenir les pulsacions elevades, no només treballes els teus músculs, sinó que també realitzes un entrenament cardiovascular d’elit. És un “dos per un” en tota regla que optimitza cada segon del teu esforç.
Aquest tipus de rutines activen l’EPOC (excés de consum d’oxigen post-exercici), la qual qual cosa significa que el teu cos seguirà gastant energia fins i tot quan ja estiguis asseguda a l’oficina o esmorzant. És el metabolisme treballant al teu favor durant tot el dia.
Però compte: la tècnica és innegociable. En ser una rutina curta i intensa, cada repetició compta. La clau no és anar ràpid, sinó mantenir el control total de cada moviment per evitar lesions i maximitzar l’impacte en els teixits musculars.
Per què aquest mètode està desbancant les classes dirigides?
La resposta és la llibertat. No depens d’horaris, ni de desplaçaments, ni de material caríssim. Pots fer-ho al teu saló amb una estoreta i el teu propi pes corporal. La comoditat és, en aquest cas, la millor aliada de la constància.
Institucions de salut i experts en longevitat coincideixen que la força és l'”assegurança de vida” del futur. Mantenir la massa muscular no és només una qüestió d’estètica, és la base d’una salut metabòlica envejable i d’uns ossos forts.
El preu d’aquest entrenament és zero, però el seu valor és incalculable. En temps de pressupostos ajustats, demostrar que es pot aconseguir un cos funcional i atlètic sense gastar un euro és una autèntica revolució que ha calat fons a les xarxes socials.
Es comenta als fòrums de fitness que l’èxit d’aquest repte de 20 dies rau en la seva senzillesa. En ser un compromís de temps tan petit, el cervell no posa tantes resistències per començar. El “vinga, només són 20 minuts” és el mantra que et farà complir cada dia.
Els quatre pilars de la rutina perfecta
Perquè aquests 20 minuts funcionin, no poden faltar els esquats, les gambades, les flexions (encara que siguin amb genolls recolzats) i la planxa abdominal. Són els exercicis mestres que transformen la silueta de forma global.
Un altre truc d’experta és la progressió. No t’estanquis. Si la primera setmana et sembla difícil, la tercera intenta afegir una mica més de ritme o profunditat als moviments. El cos necessita nous estímuls per seguir evolucionant.
No et deixis enganyar per la brevetat. Si en acabar no sents que has treballat de debò, és que no has posat la intensitat necessària. És preferible morir (metafòricament) durant 20 minuts que passejar pel gimnàs durant dues hores.
Un consell: posa música que et motivi i deixa el mòbil en una altra habitació. La connexió ment-múscul és vital. Si estàs pendent de les notificacions, perds la intensitat i l’efecte de l’entrenament es dilueix a la meitat.
Un canvi d’hàbits per a un benestar real
Mentre les tendències de fitness van i venen, els exercicis bàsics romanen perquè funcionen. Aquest mètode de 20 minuts és una tornada a l’essencial, al que el teu cos està dissenyat per fer: moure’s amb força i agilitat.
No és només una qüestió de perdre pes; és una qüestió de guanyar confiança i energia. Sentir-te capaç de completar una rutina exigent abans de començar la teva jornada laboral et dona una empenta psicològica que cap altra cosa aconsegueix.
És pràctic, és real i, sobretot, és sostenible a llarg termini. És la solució per a les que volem estar bé sense que l’entrenament devori la nostra vida social o professional.
Vas a seguir esperant a dilluns que ve per apuntar-te al gimnàs o vas a començar els teus 20 minuts de glòria avui mateix?
L’espai el tens, el temps el tens… només falta que donis el primer pas. Som-hi!