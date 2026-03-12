Helena Rodero alerta: No facis servir la Nivea de la llauna blava a la pell del rostre

La crema de llauna blava s’ha convertit en un símbol intergeneracional: és a necessers, tauletes de nit i bosses de viatge. La seva textura espessa dona sensació de “pell protegida” i, a l’hivern, és habitual recórrer-hi per tallar la sequedat. El problema arriba quan es trasllada aquesta lògica a la cara com si fos una hidratant facial actual, especialment en una rutina que ja inclou netejadors suaus, sèrums i fotoprotecció.
La clau és entendre quin tipus de producte és i què promet realment: no és un tractament específic per a l’acne, les taques, l’envermelliment o les arrugues. És una crema molt oclusiva, pensada per reduir la pèrdua d’aigua i deixar una pel·lícula protectora. Aquest efecte pot ser útil en zones amb pell més gruixuda, però a la cara la pel·lícula no sempre es comporta igual, i hi ha àrees on el marge de tolerància és menor.
El punt que ha encès el debat el posa sobre la taula una farmacèutica especialitzada en cosmètica: després de revisar l’INCI (la llista d’ingredients), adverteix que ella no la faria servir com a crema facial de cada dia i que evitaria aplicar-la en una zona concreta del rostre. El motiu no és una “toxicitat” del producte, sinó el seu perfil de fórmula: pesada, altament oclusiva i amb presència de fragàncies que poden no encaixar amb pells sensibles.
Què revela la fórmula quan es llegeix l’INCI
L’INCI ordena els ingredients de més a menys concentració. En fórmules clàssiques i denses solen aparèixer en els primers llocs components que aporten cos, emol·lència i efecte barrera. A la crema de llauna blava hi destaquen ingredients de caràcter gras i oclusiu, juntament amb humectants que ajuden a retenir l’aigua.
Oclusius i emol·lients: quan segellar la pell no és el que necessites
Una fórmula oclusiva pot ser una gran aliada si la pell està molt seca o si parlem d’àrees castigades pel fred o el fregament. El problema és que en pells mixtes o greixoses l’excés d’oclusió pot afavorir la congestió: sensació de “porus tapats”, aparició de comedons o brots puntuals. No passa a tothom, però el risc augmenta si ja hi ha tendència a imperfeccions o si s’utilitza una capa generosa dia rere dia.
A més, la cara no és homogènia: la zona T (front, nas i barbeta) produeix més sèu, mentre que galtes o contorn poden ser més secs. Un producte molt dens aplicat de manera uniforme pot descompensar aquest mapa i deixar brillantor, textura irregular o granets on abans no n’hi havia.
Perfums i al·lèrgens: el detall que pesa més en pell sensible
Un altre punt delicat és el de les fragàncies. L’olor característic és part de l’èxit del producte, però les barreges perfumants inclouen molècules que, en pells reactives, poden desencadenar irritació o sensibilització amb el temps. Això és especialment rellevant en zones on la pell és fina i la barrera cutània és més vulnerable.
Per això, si hi ha historial de dermatitis, rosàcia, picor o reaccions a cosmètics, acostuma a ser més prudent triar fórmules sense perfum per a un ús habitual a la cara. No és una regla absoluta, però sí una mesura preventiva amb força sentit.
La zona del rostre on convé extremar la prudència
L’advertència més clara se centra en el contorn d’ulls. La pell periocular és més fina, s’irrita amb més facilitat i, a més, qualsevol migració del producte pot acabar dins l’ull. Una crema molt greixosa i perfumada augmenta la probabilitat de molèsties, llagrimeig o sensació de coïssor, fins i tot quan en altres parts de la cara no dona problemes.
Al contorn, la tolerància és menor i el benefici d’una pel·lícula pesada no sempre compensa. Si el que es busca és confort, sovint encaixa millor una crema específica per a aquesta zona (més lleugera i testada per a la proximitat ocular) o, si cal un efecte barrera puntual, un oclusiu neutre sense perfum aplicat amb extrema moderació i sense acostar-se a la línia de les pestanyes.
Per què abans funcionava i ara pot sobrar
Durant dècades, molta gent es rentava la cara amb sabons agressius o productes poc respectuosos amb la barrera cutània. En aquest context, una crema molt greixosa podia “rescatar” la sensació de tibantor. Avui l’escenari és diferent: hi ha netejadors facials suaus i rutines que mantenen la hidratació sense necessitat d’una capa tan pesada. El que abans era un recurs útil, ara pot ser un excés per a determinats tipus de pell.
Quan sí que pot tenir sentit i com fer-la servir sense errors típics
Que no sigui la millor opció per al rostre en molts casos no vol dir que no serveixi. La crema de llauna blava pot ser pràctica com a producte d’emergència o per a zones concretes del cos. La diferència és en el on i el com.
Usos més raonables en el dia a dia
- Colzes, genolls i talons: pell més gruixuda i tendència a l’aspresa.
- Mans: sobretot amb fred o després de molts rentats, millor en capa fina.
- Zones molt seques puntuals: plaques de sequedat localitzada, evitant pell inflamada.
- Suport a l’hivern: al cos, després de la dutxa, com a segellat ocasional.
Si tot i així es vol fer servir a la cara, convé fer-ho com una excepció, no com a crema base diària: una quantitat mínima, només a àrees seques (per exemple, galtes) i evitant la zona T i, sobretot, el contorn d’ulls. També ajuda aplicar-la sobre la pell lleugerament humida per necessitar-ne menys quantitat.
Alternatives més segures segons el teu objectiu
La comparació útil no és “crema clàssica vs crema moderna”, sinó “quina necessitat tinc i quina fórmula respon millor”. Amb el mateix objectiu, una opció sense perfum i amb actius de barrera sol donar menys sorpreses al rostre.
|Objectiu
|Opció que sol encaixar millor
|Per què
|Precaució
|Segellar sequedat localitzada
|Oclusiu neutre sense perfum
|Redueix la pèrdua d’aigua amb menys risc d’irritació per fragància
|Aplicar molt poca quantitat i mai arran de l’ull
|Hidratació diària al rostre
|Hidratant facial lleugera sense perfum
|Textures pensades per al porus facial i confort sense sobrecarregar
|Triar segons tipus de pell: greixosa, mixta, seca
|Barrera i reparació
|Crema amb ceramides o niacinamida
|Dona suport a la funció barrera sense tanta oclusió pesada
|Introduir-la a poc a poc si la pell és reactiva
|Contorn d’ulls
|Producte específic testat per a aquesta zona
|Menys risc de migració i irritació
|No aplicar massa a prop de la línia d’aigua
Senyals que la teva pell no l’està portant bé
- Apareixen granets petits o punts negres on no n’eren habituals.
- Notes coïssor, picor o envermelliment després de l’aplicació.
- La pell es desperta amb brillantor excessiva i textura “congestionada”.
- Als ulls: llagrimeig, molèstia o sensació de pel·lícula dins l’ull.
Si passa alguna d’aquestes coses, el més sensat és suspendre’n l’ús al rostre i tornar a una hidratant facial simple i sense perfum. Si la reacció és intensa o persistent, convé consultar un professional sanitari per descartar dermatitis o sensibilització.
La crema de llauna blava pot continuar sent un comodí útil, però no té per què ocupar el lloc d’una hidratant facial ben triada. El canvi d’hàbit més rellevant és senzill: reservar-la per al cos o per a zones gruixudes i tractar el contorn d’ulls com un territori a part, on la fórmula, la quantitat i la tolerància importen més que la tradició.