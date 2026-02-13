Emma Bunton, als 50, explica la seva rutina per continuar forta i enèrgica

Entrenar a partir dels 50 no va de pressionar més, sinó d’escollir bé l’estímul i sostenir-lo en el temps. Les guies oficials de l’Organització Mundial de la Salut sobre activitat física insisteixen en una combinació realista: moviment setmanal, enfortiment muscular i menys sedentarisme.
En els últims mesos, una artista molt reconeixible dels anys 90 ha tornat a situar-se al focus per un canvi físic que ha cridat l’atenció. El motiu no és un repte extrem ni un mètode miracle: la clau és en un enfocament d’entrenament que es planifica d’una altra manera.
Aquest enfocament s’entén quan es mira el tipus de sessions que ha prioritzat: força i baix impacte, amb treball complementari de mobilitat i un sistema de seguiment setmanal. La rutina s’ha vinculat a un programa en línia dirigit per l’entrenador Richie Swan, creador de Sort Your Fit Out, amb classes en directe i planificació d’objectius, tal com ell mateix ha explicat en publicacions sobre el seu programa i la seva presència als mitjans.
El canvi que més es repeteix a partir dels 50: menys impacte i més estructura
Quan es parla de transformació física, sovint s’imagina més hores de càrdio, entrenaments dobles o restriccions alimentàries. Tanmateix, l’evidència i les recomanacions sanitàries van en un altre sentit, especialment en dones en perimenopausa i menopausa: reforçar la massa muscular, protegir articulacions i mantenir la capacitat cardiovascular sense castigar el cos amb impacte constant.
En el cas que ha generat titulars, el patró encaixa amb aquesta lògica: sessions de força, entrenaments de pes corporal i blocs de pilates o ioga per a mobilitat i recuperació. La idea central no és fer-ho tot, sinó cobrir quatre pilars:
- Força per sostenir massa muscular i funcionalitat.
- Càrdio en dosis assumibles per a la salut metabòlica.
- Mobilitat i flexibilitat per millorar rang articular i recuperació.
- Equilibri com a habilitat entrenable i preventiva.
Per què el baix impacte guanya terreny en aquesta etapa
Baix impacte no vol dir baixa intensitat. Vol dir que el cos rep estímul sense necessitat de salts repetits o gestos explosius que carreguin articulacions quan l’objectiu és mantenir la constància. Aquest enfocament és especialment útil si hi ha molèsties, fatiga acumulada o una agenda ajustada, perquè redueix el risc d’abandonar per dolor o per excés de càrrega.
De fet, serveis sanitaris com el NHS britànic expliquen que l’estil de vida, la llum diürna i l’exercici regular poden influir en benestar i energia en etapes de canvis hormonals i d’ànim, amb recomanacions d’activitat i hàbits sostenibles.
El detall que explica la transformació: força clàssica, pilates i constància setmanal
La rutina atribuïda a Emma Bunton se sosté en un programa en línia amb sessions de 40 minuts, dividides en escalfament, bloc principal i tornada a la calma. L’entrenador que dirigeix el mètode ha descrit una barreja de força amb peses, treball de pes corporal i sessions complementàries com pilates i ioga, buscant adaptar l’impacte i sostenir la regularitat.
Quins exercicis apareixen una vegada i una altra
En lloc de moviments estranys, l’esquema es basa en patrons clàssics fàcils de progressar. Dins del bloc de força, es repeteixen exercicis com:
- Esquat i variants controlades.
- Pes mort amb càrrega ajustada.
- Rems i traccions per a l’esquena.
- Press i empentes per al tren superior.
- Gambades sense salt o amb suports estables.
La diferència és en com es gestiona la intensitat: menys impacte, més control tècnic i canvis setmanals en rangs de repeticions per alternar força, hipertrofia o resistència muscular.
Com encaixa el HIIT sense salts
L’entrenament intervàl·lic no desapareix, però s’adapta. En lloc de pliometria contínua, es substitueixen salts per variants amb un peu a terra, polsos curts o sèries per temps amb descansos breus. El resultat pot ser exigent a nivell cardiovascular sense necessitat de castigar genolls i turmells.
Un exemple típic de bloc per temps es pot organitzar així:
- 45 segons de gambades controlades, 15 segons de descans.
- 45 segons de flexions adaptades, 15 segons de descans.
- 45 segons de treball de core, 15 segons de descans.
Aquest format s’entén bé per a qui busca resultats sense dependre de sessions llargues: l’estímul és clar, l’estructura és simple i el progrés es pot mesurar.
El que realment sosté el canvi: passos, horaris i rendició de comptes
Quan un cas salta a la conversa pública, sovint es posa el focus en l’entrenament. Però el component més determinant acostuma a estar fora de l’exercici perfecte: la logística. En aquest enfocament, la constància se sosté en tres elements que apareixen de manera recurrent en programes en línia ben dissenyats.
Objectius setmanals mesurables
El programa s’organitza amb metes com passos setmanals, entrenaments realitzats i objectius d’hàbits. Aquesta estructura redueix la improvisació: si un dia no es pot entrenar fort, el moviment igualment compta. I si la setmana es complica, el sistema permet ajustar sense abandonar.
Classes en directe que fixen un compromís
La fórmula d’entrenar en directe, per videotrucada o streaming, funciona com una cita: redueix la fricció d’haver de decidir cada dia. Per a moltes persones, aquest és el punt crític. No es tracta de motivació, sinó de disseny de l’entorn.
Suport social i seguiment
En la història que ha circulat en mitjans de lifestyle, s’esmenta un grup de missatgeria amb amigues per compartir passos, àpats i avenços. Aquest tipus de suport és simple però eficaç: converteix l’objectiu en una cosa visible, redueix l’abandonament i ajuda a sostenir hàbits en setmanes dolentes.
Com replicar l’enfocament sense copiar una rutina de famosa
No cal tenir un entrenador de celebritats ni un programa de pagament per aplicar els principis. El que importa és replicar la lògica:
- Entrena força 2 o 3 dies per setmana amb moviments bàsics.
- Afegeix mobilitat o pilates/ioga 1 o 2 dies per recuperar i millorar rang articular.
- Inclou càrdio en format caminada ràpida, bici o intervals de baix impacte.
- Marca un mínim de passos diari o setmanal, ajustat al teu punt de partida.
- Evita el salt d’intensitat de cop: progressa per setmanes, no per dies.
Checklist ràpid per saber si vas pel bon camí
- Acabes les sessions amb sensació d’esforç, però sense dolor articular nou.
- La teva força millora en repeticions o en càrrega de manera gradual.
- Dorms millor o et notes més estable d’energia durant el dia.
- La teva setmana té estructura: saps quins dies fas força i quins recuperes.
- Si falles un dia, no abandones la setmana.
Taula pràctica: què ajustar segons el teu objectiu a partir dels 50
|Objectiu
|Prioritat
|Enfocament recomanat
|Més energia diària
|Moviment constant
|Passos + força 2 o 3 dies + son regular
|Recomposició corporal
|Força progressiva
|Patrons bàsics amb càrrega + proteïna suficient
|Menys molèsties
|Baix impacte
|Control tècnic, sense salts, amb mobilitat
|Millor càrdio
|Intervals assumibles
|HIIT sense impacte o caminada ràpida estructurada
L’atractiu d’aquestes transformacions no és en un exercici secret, sinó en un canvi de prioritats: menys impacte, més força, més estructura i un sistema que empeny a complir. Quan això es manté setmanes i mesos, el resultat deixa de dependre de la motivació i es converteix en un hàbit.