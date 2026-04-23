El truc de l’esmorzar de Judit Mascó als 56 anys: per què menja pa negre i oli per estar així de jove

Arribar als 56 anys amb la vitalitat i el físic de Judit Mascó no és fruit de l’atzar ni de dietes miracle. La que va ser una de les més grans supermodels del nostre país ha decidit trencar el silenci sobre el que realment passa a la seva cuina cada matí.
Molts pensen que les estrelles viuen a base de batuts verds i restriccions extremes, però la realitat de la Mascó és molt més humana i efectiva.
El ritual de les 7 del matí: El despertar metabòlic
El secret no comença amb el menjar, sinó amb una hidratació profunda. Així que sona el despertador, la Judit no corre cap a la cafetera d’immediat.
Beu dos gots d’aigua naturals. És el que ella anomena la seva “fórmula màgica” per despertar els òrgans i preparar el cos després del dejuni nocturn.
Després de la dutxa, arriba el moment del cafè americà llarg. El pren sol i carregat, permetent que la cafeïna faci la seva feina mentre el seu estómac acaba de despertar (sí, nosaltres també necessitem aquesta empenta).
Nota important: La model confessa que s’aixeca a les 7, pren el cafè en dejú i espera que el cos li demani aliment de veritat per evitar menjar per ansietat.
La revelació de l’entrepà: El pa que no engreixa i sacia
A diferència de les tendències que prohibeixen els hidrats, la Mascó aposta pel pa de qualitat com a base de la seva energia diària.
Sobre les 9 o les 10 del matí, quan apareix la gana, es prepara un entrepà de pa integral, de llavors o pa negre.
No utilitza embotits processats. Només oli d’oliva verge extra, tomàquet i un pessic de sal. Aquest combo aporta la fibra necessària per evitar picar entre hores.
L’ús de pa negre o de cereals és la clau tècnica: el seu baix índex glucèmic evita els pics d’insulina que provoquen l’emmagatzematge de greix abdominal.
Dinars reals: El truc de les sobres i el plat únic
Al migdia, la Judit fuig de les complicacions. És una ferma defensora d’aprofitar les sobres del dia anterior, un hàbit que agilitza la seva rutina i evita els ultraprocessats.
La seva estructura és la del plat combinat saludable: una barreja equilibrada de proteïnes i verdures que de vegades reforça amb enzims digestius abans de començar.
Si la ració sembla escassa, afegeix un tomàquet amb orenga. És un truc visual i saciant que aporta antioxidants sense sumar gairebé calories al balanç final.
El més sorprenent és que no menja poc. Els seus coneguts se sorprenen de les quantitats, però el secret està en la densitat nutricional de tot el que tria.
Sopars familiars i proteïnes vegetals
El sopar és el moment sagrat de reunió a casa seva cap a les 21:30 hores, i aquí és on la planificació pren el control.
Peix al forn, pasta amb carn picada de qualitat o quinoa són habituals a la seva taula, adaptant-se també a opcions vegetarianes per les seves filles.
La Judit evita arribar amb una “gana de llop” a la nit gràcies a un berenar estratègic a mitja tarda, evitant així els afartaments nocturns que arruïnen qualsevol metabolisme.
El benefici estrella: Aquesta rutina no només manté el pes, sinó que millora la qualitat de la pell i el cabell gràcies als greixos saludables de l’oli i els grans enters.
Per què aquest mètode funciona per a tu?
L’estratègia de la Judit Mascó és sostenible perquè es basa en la dieta mediterrània pura i en escoltar els senyals de sacietat de l’organisme.
No hi ha suplements cars ni ingredients exòtics. Només productes de proximitat i un ordre lògic que qualsevol persona pot replicar demà mateix a la seva cuina.
La llei del temps no perdona, però està clar que amb aquest esquema nutricional, els 56 anys són els nous 40.
Veuràs com el teu cos t’ho agraeix des del primer dia que canviïs el bol de cereals pel pa negre amb oli.