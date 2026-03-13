El Govern elimina el pagament de pròtesis i cadires de rodes per a set milions d’espanyols

Fins ara, per a moltes famílies, necessitar una cadira de rodes o una pròtesi era sinònim d’un trasbals econòmic gairebé insuportable. Això s’ha acabat.
En un moviment polític sense precedents en aquest inici de 2026, el Govern ha aprovat l’exempció del copagament per a productes ortoprotèsics. Una decisió que suposa que, a partir d’ara, set col·lectius específics podran accedir a aquests recursos de forma totalment gratuïta.
La notícia està generant una onada d’alleujament en associacions de pacients i familiars. (Nosaltres també ens alegrem de veure que el dret a la mobilitat deixa de dependre del compte corrent).
Qui són els set beneficiats per aquesta mesura?
La clau d’aquesta nova normativa és la justícia social. El Govern ha identificat els grups amb més vulnerabilitat per eliminar qualsevol barrera econòmica en l’accés a cadires de rodes, audiòfons o pròtesis.
Entre els set col·lectius eximits del pagament destaquen les persones amb discapacitat reconeguda, els menors amb malalties cròniques i les persones amb rendes mínimes que fins ara havien d’aportar un percentatge del cost total.
També s’inclouen els pensionistes amb càrregues familiars i aquells que reben prestacions per desocupació sense subsidis. És la solució definitiva per garantir que ningú hagi de quedar-se a casa per no poder pagar un recanvi necessari per a la seva autonomia.
Aquesta mesura no només inclou la compra inicial, sinó també el manteniment i la renovació d’aquests productes. És un blindatge total del dret a la salut que ens equipara als països més avançats d’Europa.
L’estalvi per a una família mitjana que necessiti una cadira de rodes elèctrica pot arribar a ser de diversos milers d’euros. Estem parlant d’un impacte directe a la butxaca de les persones que més ho necessiten.
Com sol·licitar la gratuïtat del material ortoprotèsic
La gran pregunta que tothom es fa ara és: com ho faig per no pagar? El procés s’ha simplificat al màxim per evitar la burocràcia infinita que tant ens desespera en aquest 2026.
El primer pas és la prescripció mèdica per part d’un especialista del Sistema Nacional de Salut. Una vegada tinguis la recepta, el sistema carregarà automàticament la teva condició de beneficiari segons la teva targeta sanitària i les dades de la Seguretat Social.
Ja no caldrà avançar els diners i esperar mesos a que l’administració te’ls retorni. El descompte del 100% s’aplicarà de forma directa en els establiments concertats. Una mesura d’eficiència que ens estalviarà temps i molts maldecaps.
És fonamental que tinguis les teves dades personals actualitzades a la teva carpeta de salut digital. Si la teva situació de renda o discapacitat ha canviat recentment, assegura’t que l’administració ho sap per no perdre aquest benefici vital.
Moltes farmàcies i ortopèdies ja estan rebent instruccions per aplicar aquests canvis de forma immediata. La transparència serà total per evitar confusions en els primers dies d’aplicació de la llei.
Un impacte real en l’autonomia i la dignitat
Més enllà dels números, aquesta mesura parla de dignitat. Poder sortir al carrer, anar a la feina o portar els nens a l’escola amb el material adequat no hauria de ser un luxe.
El Govern estima que més d’un milió de persones es veuran beneficiades per aquest canvi legislatiu. La inversió pública és elevada, però el retorn social en forma de millora de la qualitat de vida és incalculable.
En un moment on el cost de la vida no deixa de pujar, que l’Estat assumeixi el cost total d’aquestes ajudes tècniques és una bombolla d’oxigen per a moltes llars catalanes i espanyoles.
Recordem que fins ara, moltes persones utilitzaven material vell o mal adaptat per no poder fer front al copagament. Aquesta situació provocava altres problemes de salut, com lesions d’esquena o aïllament social. Això ja és història.
Aquesta reforma també inclou una revisió del catàleg de productes. S’espera que en els propers mesos s’afegeixin tecnologies més modernes i lleugeres que s’adaptin millor al ritme de vida actual de les persones amb discapacitat.
La societat del 2026 ja no acceptava que la mobilitat tingués un preu de mercat. Avui som una mica més lliures i una mica més iguals.
Veredicte: Una victòria de la societat civil
En resum, estem davant d’una de les reformes més importants de la legislatura en matèria de salut. És el resultat de molts anys de lluita de les associacions i de la pressió ciutadana per una sanitat realment pública.
Si creus que tu o algun familiar podeu formar part d’aquests set col·lectius, no dubtis a consultar-ho amb el teu metge de capçalera aquesta mateixa setmana. És un dret adquirit i és hora de fer-lo servir.
Al final, una societat es mesura per com cuida els seus membres més vulnerables. I avui, podem dir que estem fent les coses una mica millor. Estàs llesta per reclamar el que et pertoca?