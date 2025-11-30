Dieta mediterrània i vi negre: els estudis que desafien la posició de l’OMS ￼

La relació entre alcohol i salut cardiovascular torna a situar-se al centre del debat. Mentre la OMS i les autoritats sanitàries espanyoles recorden que el consum de begudes alcohòliques sempre implica risc, noves dades presentades per la Fundació per a la Investigació del Vi i la Nutrició (FIVIN) han reobert la discussió sobre què es pot considerar avui consum moderat. Més context oficial en aquesta pàgina del Ministeri de Sanitat sobre alcohol i estils de vida saludables.
Els cardiòlegs implicats en aquests treballs apunten que, en determinats adults sans i dins d’un estil de vida basat en la dieta mediterrània, petites quantitats de vi negre durant els àpats podrien associar-se a un menor risc d’infart i altres complicacions del cor. Tot i això, adverteixen que aquest possible benefici es mou en un marge molt estret i que, un cop superat un llindar concret de consum, el risc torna a augmentar amb rapidesa.
Què diuen els últims estudis sobre el vi negre
La FIVIN ha recopilat a la Universitat de Barcelona diversos estudis internacionals que analitzen la relació entre consum moderat de vi i salut cardiovascular. En conjunt descriuen un patró en forma de corba en J: les persones que beuen poc semblen tenir menys esdeveniments cardiovasculars que aquelles que no beuen gens o que s’excedeixen, sempre que el consum s’integri en una dieta mediterrània rica en fruites, verdures, llegums, fruita seca, oli d’oliva i activitat física regular.
En aquesta síntesi es destaca especialment un treball lligat a l’assaig PREDIMED, en què es va mesurar l’àcid tartàric en orina com a biomarcador objectiu d’ingesta de vi. Les persones amb consums baixos i regulars van mostrar un risc significativament menor d’infart, ictus o mort cardiovascular en comparació amb qui no bevia vi o ho feia en quantitats més altes. Altres projectes finançats per FIVIN han estudiat els metabolits del resveratrol i han trobat associacions entre una major presència d’aquests compostos i una menor inflamació vascular, un factor clau en l’aterosclerosi.
Els investigadors subratllen, tanmateix, que la major part de l’evidència disponible és epidemiològica. És a dir, es basa a observar què passa en grans poblacions i a vincular patrons de consum amb estats de salut, però sense poder demostrar causalitat. A més, patrons d’estil de vida més saludables solen anar de la mà de consums més moderats, cosa que complica separar quina part de l’efecte es deu al vi i quina al conjunt de la dieta i dels hàbits.
Per què el vi negre no és igual que altres begudes alcohòliques
Una de les claus d’aquests treballs és el paper dels polifenols. Aquestes molècules antioxidants es concentren a la pell i als pinyols del raïm, que romanen en contacte amb el most durant la maceració del vi negre. Per això, aquesta beguda conté fins a deu vegades més polifenols que un vi blanc elaborat sense aquest contacte prolongat amb les pells.
Entre aquests compostos destaca el resveratrol, associat en estudis experimentals amb efectes antiinflamatoris, millora del perfil de lípids i possible neuroprotecció davant del deteriorament cognitiu. En models animals s’han observat menys lesions ateroscleròtiques o menor dipòsit de proteïna beta-amiloide al cervell quan s’afegeixen polifenols del vi a la dieta. Però traslladar aquests resultats a l’ésser humà no és directe: les dosis, les condicions dels assaigs i la complexitat de l’organisme humà obliguen a ser prudents.
Per això, els experts que donen suport a la integració del vi en la dieta mediterrània insisteixen que no es pot extrapolar qualsevol consum d’alcohol. La possible protecció cardiovascular que detecten els estudis s’associa a petites quantitats de vi negre consumides amb els àpats i en el context d’altres hàbits saludables. No serveix com a argument per justificar excessos del cap de setmana, combinats d’alta graduació o beure fora dels àpats.
El límit diari que proposen els experts
Quan es concreta aquest patró de consum «cardioprotector», el llindar que manegen els especialistes vinculats a FIVIN és molt precís. En homes adults sans es parla d’un màxim de dos gots de vi negre al dia, i en dones d’un got diari, sempre integrats als àpats principals i repartits al llarg de la setmana, sense excessos i sense arribar a la embriaguesa. La recomanació exclou menors, embarassades, persones amb malalties hepàtiques, antecedents d’addicció o altres patologies en què l’alcohol està desaconsellat.
En els estudis de referència s’observa que els beneficis cardiovasculars es concentren en qui es manté per sota d’un got i mig diari de mitjana. Per sobre, la corba en J s’aplana i després s’inverteix: el risc torna a pujar. A més, alguns treballs troben associacions similars amb consums encara més baixos, de mig got de vi al dia, cosa que reforça la idea que el marge de possible benefici és molt estret i que més quantitat no significa més protecció.
- Màxim de dos gots diaris en homes i un en dones adultes sanes.
- Només vi negre, pel seu major contingut en polifenols davant d’altres begudes.
- Sempre durant els àpats, no en dejú ni per calmar la set.
- Integrat en una dieta mediterrània i en un estil de vida actiu, sense tabac.
- Evitar completament els excessos i limitar els dies de consum a diversos a la setmana, sense concentrar tots els gots en una sola ocasió.
Els mateixos autors d’aquests treballs recorden que res d’això s’ha d’interpretar com una invitació a començar a beure per motius de salut. Les persones que no consumeixen alcohol no obtenen un avantatge demostrat per incorporar vi a la seva dieta. I qui ja beu ha de valorar amb el seu professional sanitari si aquesta pauta encaixa amb la seva situació mèdica, la medicació i els riscos individuals.
UNATI: el gran assaig que falta per respondre
Per aclarir definitivament si un patró de consum moderat de vi pot ser una alternativa acceptable davant de l’abstinència total s’ha posat en marxa l’assaig clínic UNATI, coordinat per la Universitat de Navarra. Aquest estudi seguirà durant diversos anys unes 10.000 persones d’entre 50 i 75 anys que ja consumeixen alcohol i les assignarà aleatòriament a dos consells: reduir fins a l’abstinència o mantenir un consum moderat, prioritzant vi negre amb els àpats i sense superar un nombre concret de begudes setmanals.
UNATI avaluarà no només esdeveniments cardiovasculars, sinó també càncer, cirrosi hepàtica, diabetis tipus 2, deteriorament cognitiu, depressió i altres causes d’ingrés hospitalari o mort. Els seus resultats, previstos per a finals d’aquesta dècada, seran clau per matisar o confirmar les recomanacions actuals. Fins aleshores, l’evidència sobre els possibles beneficis del vi continuarà sent principalment observacional.
El que recorden l’OMS i el Ministeri de Sanitat
Mentre una part de la comunitat científica explora els matisos del consum moderat de vi, els organismes de salut pública insisteixen en un missatge senzill: no existeix una quantitat d’alcohol completament segura. L’Organització Mundial de la Salut ha publicat en els últims anys documents en què recalca que, des del punt de vista del risc de càncer i d’altres malalties, no s’ha identificat un llindar a partir del qual l’alcohol deixi de tenir efectes perjudicials en l’organisme.
El Ministeri de Sanitat espanyol va en la mateixa línia. Els seus materials adreçats a professionals i a la població recorden que el consum d’alcohol sempre implica algun nivell de risc, que com menys se’n begui millor i que els riscos només s’eviten no consumint-ne. A més, destaquen que l’alcohol està relacionat amb més de 200 problemes de salut i lesions i que, durant anys, ha estat responsable de milers de morts anuals a Espanya, amb un impacte especialment elevat en els grups socioeconòmics més vulnerables.
|Font
|Missatge clau sobre alcohol i salut
|Estudis sobre vi negre i dieta mediterrània
|En adults sans, petites quantitats de vi negre durant els àpats podrien associar-se a un menor risc cardiovascular.
|OMS
|No s’ha identificat una quantitat d’alcohol sense risc; l’alcohol augmenta el risc de diversos càncers des de consums baixos.
|Ministeri de Sanitat
|L’alcohol sempre implica risc; com menys, millor, i els danys només s’eviten no bevent.
A aquestes posicions s’hi afegeixen declaracions conjuntes de societats mèdico-científiques que alerten sobre l’ús publicitari d’expressions com «consum responsable» o «consum moderat», en considerar que poden minimitzar la percepció de risc. Des de la salut pública, la prioritat és reduir el volum global d’alcohol en la població i evitar especialment els excessos, l’inici precoç en l’adolescència i el consum en contextos d’alta perillositat, com la conducció.
Qui no hauria de beure i què fer si ja es consumeix
Fins i tot els defensors del vi dins de la dieta mediterrània coincideixen amb les autoritats sanitàries que hi ha grups de població per als quals qualsevol quantitat d’alcohol és desaconsellable. Entre aquests destaquen:
- Menors de 18 anys, per l’impacte de l’alcohol en el desenvolupament cerebral.
- Embarassades o dones que puguin estar-ho, pel risc de danys fetals.
- Persones amb malalties hepàtiques, pancreàtiques, cardíaques o determinats trastorns psiquiàtrics.
- Qui pren medicació que interacciona amb l’alcohol.
- Persones amb antecedents de dependència o en recuperació de problemes de consum.
- Qualsevol persona que hagi de conduir o manejar maquinària perillosa.
Per a qui ja beu, el primer pas és conèixer el propi patró de consum. Hi ha qüestionaris validats, com l’AUDIT-C, que permeten identificar consums de risc i que s’utilitzen de manera rutinària a l’atenció primària. Els materials del Ministeri de Sanitat recorden que, si se superen determinats llindars de grams d’alcohol diaris o es concentren moltes consumicions en poques hores, el risc augmenta de manera clara, amb independència que la beguda sigui vi, cervesa o destil·lats.
En la pràctica, els experts recomanen que qualsevol decisió sobre el consum de vi es valori amb el professional sanitari de referència, que és qui pot analitzar malalties prèvies, medicació, antecedents familiars i altres factors de risc. La principal prioritat en prevenció cardiovascular continua sent deixar de fumar, mantenir un pes adequat, seguir una dieta saludable, fer exercici diari i controlar factors com la hipertensió, el colesterol i la diabetis.
En cap cas la possible associació entre petites quantitats de vi negre i menor risc cardiovascular no s’ha d’utilitzar com a argument per retardar canvis més contundents en l’estil de vida o per justificar consums elevats. Si es tria beure, fer-ho menys, amb més consciència i acompanyat d’hàbits saludables sempre serà preferible a fer-ho més i sense control. I si no es beu, continuar sense fer-ho continua essent l’opció més segura des del punt de vista de la salut.
Aquest article ofereix informació general basada en estudis recents i documents d’organismes oficials, però no substitueix el consell personalitzat d’un professional sanitari. Davant de qualsevol dubte sobre el consum d’alcohol, la recomanació és consultar amb el metge de família o amb els serveis especialitzats en addiccions i salut mental.