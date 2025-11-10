Asun González, experta en microbiota: “l’ideal seria esmorzar a les 9 i sopar a les 4”

Ella és experta en microbiota, un complex ecosistema format per bilions de microorganismes que són bacteris, virus, fongs i arquees. Tots aquests conviuen en perfecte equilibri i principalment a l’intestí.
Però, per què això és important?, com l’hem de cuidar?, què fer perquè no impacti negativament en la nostra salut i en el nostre estil de vida?
Parla una experta
Asun González és biòloga per la Universitat de Salamanca a Espanya i ha dedicat bona part de la seva carrera a l’estudi de la microbiota.
De fet, s’ha especialitzat en ser assessora nutricional en salut digestiva i això engloba la microbiota intestinal, el sobrecreixement bacterià intestinal o SIBO, l’intestí irritable i les diverses intoleràncies alimentàries en tot tipus de persones i edats.
En el camp de la investigació ha realitzat projectes en genètica abans de decidir dedicar-se plenament a l’assessorament nutricional.
Si vols saber més d’ella busca els seus llibres: ¿Tú también tienes SIBO?, d’Alienta Editorial i ¿Qué como con SIBO?, de Planeta de Libros.
Ha estat polèmica en les seves declaracions públiques en assenyalar que molts trastorns digestius es relacionen amb el desajust dels ritmes de la microbiota, que són causats per l’estil de vida modern i els horaris laborals i d’estudi.
Per a informació pública ha creat una plataforma de servei gratuït al lector que es diu Guerras Intestinas, en un encertat joc de paraules.
Allà combina contingut, assessoraments online i programes per millorar la salut intestinal d’acord amb cada lector que decideixi usar aquesta informació.
Menjar a deshores és un enemic silenciós
Asun González no s’equivoca en afirmar que: “som un ecosistema en moviment”. Com a experta en microbiota intestinal ens enfronta a un nou món: “dins de cada persona habiten bilions de microorganismes que influeixen no només en la digestió, sinó també en l’estat d’ànim, el sistema immune i fins i tot en la qualitat del son”.
Tanmateix, afirma que aquest delicat equilibri s’altera amb facilitat quan ignorem els nostres ritmes naturals.
Així com el cos necessita descansar, la microbiota també té el seu propi rellotge biològic.
Per això, menjar molt tard o saltar-se àpats altera el seu funcionament i afavoreix símptomes molestos.
Entre ells hi ha la inflor, els gasos i/o digestions lentes.
És per això que, alguns especialistes proposen ajustar els àpats al cicle solar.
Això vol dir que s’hauria d’esmorzar més tard de l’hora de llevar-se, al voltant de les 9:00 del matí i sopar d’hora o abans de les 18:00.
Amb aquest horari estaríem permetent que l’intestí pugui complir de forma natural els seus processos regeneratius.
El SIBO o quan l’intestí perd l’equilibri
Existeix una cosa que s’anomena SIBO i no és més que el Sobrecreixement Bacterià de l’Intestí Prim.
No es tracta d’una infecció, sinó d’una descompensació de l’equilibri de tots aquests microorganismes que haurien de viure en una determinada proporció.
Els estudis de González, i d’altres sobre la matèria, indiquen que fins a un 80 % de les persones ha tingut molèsties digestives relacionades amb aquest trastorn.
Els principals factors són: l’estrès, els antibiòtics, les dietes desordenades o no controlades per un professional, o intoleràncies no diagnosticades que s’assumeixen com a “normals” i que són factors que desencadenen aquest síndrome.
No hi ha més tractament que restablir aquest equilibri, i això només és possible amb ajuda professional, canvis en l’alimentació i un estil de vida més conscient.
Existeixen, no obstant això, dos components aliats: els probiòtics i prebiòtics. Però, sempre que es triïn amb criteri i sota supervisió professional.
Claus per cuidar la teva microbiota
Asun González dóna un manual senzill per cuidar la microbiota amb hàbits diaris:
- Prioritzar una dieta pesco-mediterrània. Això és: rica en peix, verdures fresques de temporada i aigua.
- Evitar menjars molt processats i amb alts continguts de sucres i greixos afegits.
- Respectar els horaris de descans i dels àpats.
- Practicar dejuni intermitent, però només si és adequat per a tu i t’ho recomana un professional o un nutricionista.
- Mantenir sota control l’estrès amb activitats complementàries a la feina i estudi i procurar dormir bé les hores necessàries.
Una mirada integral a la salut
L’intestí no actua sol, sinó que s’acobla a tot l’organisme.
Per tant, el seu equilibri impacta directament en la pell, la ment i l’energia diària.
Per això, cuidar la microbiota és tornar a una forma de vida més coherent amb la nostra evolució i els nostres cicles naturals, que impliquen menys artificis i més natura.
Perquè, al final, la salut comença en l’invisible i en petits fets quotidians.