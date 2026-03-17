Arribar als 60 sense amics íntims pot indicar aquest tipus de personalitat, segons la psicologia

Arribar a la sisena dècada de la vida és un moment de reflexió profunda. Mirem enrere i fem balanç. Però, què passa quan en aquest balanç ens adonem que no tenim amics íntims? La psicologia té una resposta clara i no és la que esperes.
No es tracta de mala sort ni de falta d’oportunitats. Segons els experts, arribar als 60 anys en una solitud no desitjada sol ser el resultat d’un tret de personalitat molt concret que hem anat alimentant sense adonar-nos-en.
Aquesta revelació està sacsejant les xarxes socials, perquè posa el mirall davant de moltes persones que pensaven que la solitud era una “conseqüència de l’edat”. (I ja us avancem que nosaltres també hem hagut de fer un exercici d’autocrítica).
El perfil de la “autosuficiència defensiva”
La psicologia moderna suggereix que les persones que es queden sense un cercle íntim a la maduresa solen presentar el que s’anomena autosuficiència defensiva. Són persones que, al llarg de la seva vida, han aixecat murs sota el lema del “jo no necessito ningú”.
Aquest tret sol anar acompanyat d’una evitació de la vulnerabilitat. Per por a ser ferides o decebudes, aquestes persones mantenen les relacions en un pla superficial. Tenen coneguts, companys de feina o veïns amb qui parlar del temps, però ningú a qui trucar a les tres de la matinada si tenen un problema.
El perill d’aquest comportament és que és silenciós. Als 30 o 40 anys, la feina i la família omplen el buit, però en arribar als 60, quan el ritme baixa i els fills marxen, la manca d’intimitat es torna un abisme difícil d’ignorar.
Un factor clau que destaca la psicologia és la falta de reciprocitat emocional. Si durant dècades no has estat disposada a obrir-te i a escoltar des del cor, el teixit de l’amistat es debilita fins que acaba trencant-se definitivament.
L’impacte de la rigidesa i el judici
Un altre perfil que sol arribar als 60 en solitud és el de la persona amb una alta rigidesa cognitiva. Són aquelles persones que s’han tornat tan inflexibles amb els seus costums i opinions que qualsevol diferència amb els altres es converteix en un motiu de ruptura.
L’amistat a la maduresa requereix una dosi extra de paciència i acceptació. Si et tornes una persona excessivament crítica o que jutja constantment la vida dels altres, els amics acaben marxant per pur cansament emocional. Ningú vol estar a prop de qui només assenyala defectes.
Això genera un cercle viciós: la persona es queda sola, es torna més amarga i confirma la seva teoria que “la gent no val la pena”. És una profecia autocomplerta que aïlla l’individu en una bombolla d’insatisfacció.
Estàs a temps de canviar el teu rumb social?
La bona notícia és que la personalitat no és una sentència de mort. Els psicòlegs insisteixen que els 60 són una edat d’or per reconnectar, sempre que hi hagi una voluntat real de canvi i una obertura cap als altres.
El primer pas és reconèixer aquests mecanismes de defensa. Aprendre a dir “et necessito” o “m’agradaria compartir això amb tu” és la clau per trencar el gel de la solitud. No es tracta de tenir centenars d’amics, sinó de cultivar dues o tres relacions de qualitat on la confiança sigui total.
Apuntar-se a activitats noves, fer voluntariat o simplement reprendre el contacte amb aquell vell amic que vas deixar de trucar per orgull són passos petits però gegants. La salut mental i emocional depèn directament de la nostra capacitat per sentir-nos part d’alguna cosa.
Un consell de la Gema: l’amistat és com una planta que s’ha de regar cada setmana. Si l’has abandonat durant vint anys, no esperis que floreixi sola d’un dia per l’altre, però amb una mica d’atenció, encara pot créixer forta.
La validació final: la intel·ligència social
Arribar als 60 amb amics no és un luxe, és una necessitat biològica. Els humans som éssers socials i la solitud crònica té efectes físics reals, des de problemes cardíacs fins a un declivi cognitiu més ràpid.
Invertir en les persones és la millor assegurança per a una vellesa feliç. No deixis que el teu orgull o la teva por a patir et robin l’oportunitat de tenir algú amb qui riure dels teus errors quan el cabell ja sigui blanc.
I tu, et consideres una persona massa autosuficient o estàs cuidant el teu cercle íntim com el tresor que realment és? Mai és tard per obrir la porta i deixar entrar algú nou.