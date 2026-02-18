Adeu a les mans esquerdades: la crema de 54 anys que sobreviu a totes les modes per una raó

A l’hivern, les mans no s’assequen només pel fred: la combinació de rentats freqüents, gel hidroalcohòlic i calefacció acaba trencant la barrera cutània i obre la porta a esquerdes i coïssor. Abans de canviar de producte cada setmana, convé seguir criteris bàsics d’ús segur de cosmètics, com els que recull l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris: bones pràctiques d’ús de productes cosmètics (AEMPS).
En aquest context ha reaparegut un clàssic de necesser que molts associen als 90. No s’ha fet viral per una fragància nova ni per un envàs de disseny, sinó per una característica que canvia la manera d’aplicar-lo i, sobretot, el resultat.
La dada clau és que no es tracta de “posar-se més crema”, sinó de fer servir una fórmula molt concentrada que funciona amb una quantitat mínima. Aquest “truc” d’aplicació té nom propi: la Fórmula Noruega d’una crema de mans concentrada, la fitxa oficial de la qual destaca un ingredient central en alta proporció: glicerina concentrada al 40%, pensada per a mans seques i esquerdades i amb la idea que una sola gota pot ser suficient per aplicació: Neutrogena crema de mans concentrada sense perfum, fórmula amb glicerina al 40%.
Per què a l’hivern s’esquerden les mans encara que facis servir crema
La pell de les mans té menys glàndules sebàcies que altres zones, i això la fa més vulnerable quan es repeteix el cicle de “rentar, assecar, tornar a rentar”. A aquesta rutina s’hi suma el fred, que redueix la humitat ambiental, i la calefacció, que la baixa encara més. El resultat típic és una pell tibant que, si es força, acaba en esquerdes doloroses.
En dermatologia hi ha un concepte simple que ajuda a entendre-ho: quan la pell està humida, protegeix millor. Per això els especialistes recomanen aplicar un hidratant immediatament després del rentat, quan encara queda una mica d’humitat a la superfície. L’American Academy of Dermatology insisteix en aquest gest com a mesura per prevenir i millorar mans seques i esquerdades derivades del rentat freqüent: consells de l’AAD per a mans seques per rentat freqüent.
L’error que més es repeteix
- Aplicar crema amb la pell totalment seca, minuts després del rentat, quan ja s’ha evaporat part de l’aigua.
- Fer servir poca protecció en tasques domèstiques (aigua calenta, detergents, neteja) que deslipiden la pell.
- Triar textures lleugeres quan ja hi ha esquerdes: aporten confort ràpid, però de vegades no “segellen” prou.
Quins ingredients solen ajudar quan hi ha esquerdes
Sense necessitat d’entrar en llistes interminables, hi ha dues famílies útils en pell molt seca:
- Humectants com la glicerina, que atrauen i retenen aigua a la capa superficial.
- Oclusius com petrolat o olis minerals, que redueixen la pèrdua d’aigua per evaporació.
En mans esquerdades, la clau sol estar a combinar hidratació amb “segellat”, i aquí és on les fórmules concentrades solen marcar diferència.
La fórmula dels 90 que ha tornat per una raó pràctica
L’anomenada Fórmula Noruega es va convertir en un bàsic per un motiu poc glamurós: estava pensada per protegir i reparar mans seques amb una aplicació petita, sense obligar a reaplicar cada pocs minuts. En la seva descripció oficial, la marca subratlla que una gota de la seva fórmula amb glicerina concentrada al 40% i vitamina E ajuda a restaurar i reparar les mans i a protegir la barrera cutània: descripció oficial de la fórmula i manera d’ús.
Això connecta amb el que recomanen els dermatòlegs quan la pell ja està irritada: utilitzar cremes o ungüents més densos i, si cal més alleujament, aplicar una capa oclusiva a la nit. La mateixa AAD ha assenyalat en materials divulgatius que els productes en tub (més densos) solen ser més eficaços que els de dosificador i que el petrolat pot ajudar com a reforç nocturn en mans molt seques: recomanacions de l’AAD sobre hidratació després del rentat i fórmules més denses.
Com fer servir una crema concentrada perquè realment cundeixi
- Aplica poca quantitat: una gota o una porció molt petita, ben repartida.
- Sobre pell lleugerament humida: després del rentat, asseca amb tocs i aplica immediatament.
- Insisteix en artells i cutícules: són les zones que primer es clivellen.
- Evita sobrecarregar les palmes si et molesta el tacte: reparteix més al dors, que sol patir més.
Quan convé canviar l’estratègia, no només la crema
Si hi ha esquerdes repetides cada hivern, el més eficaç sol ser combinar crema amb canvis mínims de rutina. En pell molt seca o amb tendència a èczema, el “què” importa, però el “com i quan” importa igual.
Rutina de 3 passos per a mans aspres i amb esquerdes
- Rentat menys agressiu: aigua tèbia i assecat sense fregar.
- Hidratació immediata: crema després de cada rentat important, encara que sigui en poca quantitat.
- Reforç nocturn: capa generosa abans d’anar a dormir i, si ho toleres, guants de cotó per a oclusió.
En aquest punt, també ajuden les pautes generals sobre emol·lients: aplicar-los amb suavitat, sense fregar, i repetir quan la pell ho necessiti. El NHS explica l’ús d’emol·lients i com aplicar-los per evitar irritació i afavorir l’eficàcia: com utilitzar emol·lients (NHS).
Errors freqüents que fan que una bona crema sembli dolenta
Part de la frustració amb les mans seques ve d’expectatives poc realistes: una esquerda profunda no s’“esborra” en dues aplicacions. Però també hi ha errors d’ús que redueixen molt l’efecte, fins i tot amb fórmules concentrades.
|Error
|Què passa
|Ajust útil
|Aplicar només 1 cop al dia
|Millora puntual, però no sostens la barrera
|Reaplica després de rentats clau
|Fer servir aigua molt calenta
|Deslipida més i empitjora la tibantor
|Aigua tèbia i assecat amb tocs
|No protegir en neteja
|Detergents i fricció reinicien el dany
|Guants per a tasques domèstiques
|Triar perfum si hi ha irritació
|Més risc de coïssor en pell sensible
|Preferir fórmules sense perfum si hi ha brot
Senyals d’alerta: quan consultar
Si les esquerdes sagnen sovint, hi ha plaques vermelles persistents, picor intensa, supuració o dolor que no millora, convé valorar si hi ha dermatitis de contacte o èczema. També és raonable consultar si el problema es concentra en una mà o apareix després d’exposició a un producte concret, perquè pot indicar sensibilització.
Allò que sí que pots fer mentrestant
- Reduir irritants (sabons forts, detergents sense guants).
- Prioritzar fórmules denses en brot, especialment a la nit.
- Evitar “trucs” casolans amb alcohol o barreges no pensades per a pell danyada.
El retorn d’aquesta crema dels 90 no s’explica per nostàlgia, sinó per una combinació de lògica i fórmula: una textura concentrada, pensada per durar i amb un ingredient humectant en proporció alta. Quan s’aplica en el moment correcte i amb poca quantitat, la diferència es nota on més costa: en mans que passen l’hivern al límit de l’esquerda.