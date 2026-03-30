L’aviso de la psicóloga Silvia Severino: por qué nunca debes permitir que el respeto entre en juego

El amor no lo puede todo, y a veces, lo que llamamos «amor» es en realidad una jaula invisible que se cierra poco a poco. La psicóloga Sílvia Severino ha lanzado una advertencia que se ha vuelto viral: hay siete comportamientos totalmente humanos y sanos que algunas parejas intentan patologizar para ejercer control sobre nuestra libertad.

A menudo nos encontramos cediendo en pequeñas cosas para «no discutir», sin darnos cuenta de que estamos entregando las llaves de nuestra identidad. Si la persona con la que compartes tu vida te hace sentir culpable por ser quien eres, no estás ante una diferencia de carácter, sino ante una bandera roja de manual. (Y sí, todos hemos pasado por ahí alguna vez).

La lista de la «normalidad» según el control

La primera gran línea roja es tu espacio personal. Severino es clara: es totalmente normal querer estar solo o disfrutar de tiempo sin tu pareja. Si alguien te hace sentir que «no lo amas lo suficiente» porque quieres leer un libro a solas o tomar un café con una amiga, está intentando invalidar una necesidad psicológica básica.

El segundo punto clave es tener opiniones propias. Parece obvio, pero en relaciones tóxicas, la discrepancia se castiga. No es «no ser compatible», es tener criterio. Si pensar diferente se convierte en un motivo de conflicto o de menosprecio, la relación tiene un problema de base profundo que terminará por anularte.

En tercer lugar encontramos el pasado. Todo el mundo tiene una historia, ex-parejas y experiencias vividas. Si tu pareja piensa que no es normal hablar del pasado o que haber tenido una vida antes de ella es motivo de celos, estás ante una inseguridad que no te corresponde gestionar a ti, sino a la otra persona.

Las emociones no se negocian

El cuarto factor es expresar emociones negativas. Estar triste, enfadado o frustrado es parte de la experiencia humana. Si tu pareja te exige estar siempre «de buen rollo» o te tacha de «loco/loca» por expresar tu malestar, está practicando lo que los expertos llaman gaslighting emocional.

La quinta señal de alerta es mantener tus amistades. Un clásico del manual del aislamiento. No es normal que tu pareja cuestione cada vínculo que tenías antes de que ella llegara. El amor sano suma, no resta personas de tu agenda.

En sexto lugar, encontramos tus metas profesionales. Si tu éxito genera incomodidad en casa o si tu pareja piensa que «trabajas demasiado» solo cuando tus objetivos no la incluyen a ella, hay un desequilibrio de poder peligroso. El apoyo debe ser incondicional, no una herramienta de chantaje.

Finalmente, la séptima cosa normal que nunca deberías justificar es tu aspecto físico. Tu forma de vestir, de cortarte el cabello o de gestionar tu imagen es una decisión exclusivamente tuya. Si alguien piensa que tiene derecho a «opinar» para modificarte a su gusto, está intentando esculpir un personaje, no amar a una persona.

Debes recordar que una relación sana no es aquella donde nunca hay conflictos, sino aquella donde tu esencia no está en peligro. Invalidar estas siete cosas es una forma sutil de maltrato psicológico que termina destruyendo la autoestima de quien lo padece.

La arquitectura de tu dignidad

Identificar estos patrones es el primer paso para recuperar el control. La psicología moderna nos recuerda que poner límites no es un acto de egoísmo, sino de supervivencia. Cuando alguien te ama de verdad, celebra tu autonomía en lugar de temerla.

Si has sentido un nudo en el estómago al leer alguno de estos puntos, quizás es el momento de escuchar tu intuición. Las palabras de Severino no son solo consejos, son un salvavidas para aquellos que se están perdiendo en el deseo de complacer a alguien que nunca estará satisfecho.

No esperes que la situación cambie por arte de magia. El respeto es el mínimo no negociable en cualquier vínculo humano. Si no está, el mejor lugar donde puedes estar es lejos de esa persona.

¿Te has sentido alguna vez juzgado por hacer alguna de estas cosas tan normales?