Según la ginecóloga Henríquez, así es como el estrés psicológico afecta nuestra biología y calidad de vida

Llegas a casa después de un día interminable y lo único que deseas es sentirte limpia. Sin embargo, en este afán por la higiene absoluta, muchas mujeres están cometiendo un error técnico que resulta ser el origen de sus problemas más recurrentes.

La doctora Alexandra Henríquez, especialista en ginecología, ha lanzado una advertencia que pone patas arriba nuestra rutina de higiene personal. El problema no es la limpieza, sino la obsesión por erradicar lo que nuestro cuerpo necesita para protegerse.

La trampa de la sobrelimpieza

Estamos inmersas en una cultura que nos vende que «más limpio es mejor». Publicidad tras publicidad, nos convencen de que el uso de jabones específicos o duchas vaginales es el estándar de salud. La realidad científica, según Henríquez, es radicalmente diferente.

Al utilizar productos agresivos en nuestra zona íntima, estamos destruyendo nuestra propia barrera protectora. Nuestro cuerpo posee un ecosistema natural diseñado para mantenerse en equilibrio por sí mismo, y al intervenir en él, le abrimos la puerta a las bacterias que realmente causan infecciones.

El pH vaginal es extremadamente sensible. Alterarlo con jabones perfumados o lavados excesivos es como borrar la capa de seguridad de tu teléfono: dejas todos tus datos expuestos a cualquier virus. Sí, nosotros también hemos tenido que aprender esto a la fuerza antes de conocer los hechos reales.

Muchas pacientes llegan a la consulta con picazón, irritaciones o desequilibrios constantes creyendo que necesitan «limpiar más». Es el ciclo del horror: cuanto más limpias, más dañas; cuanto más dañas, más molestias aparecen de forma constante.

Lo que nadie te explicó sobre tu cuerpo

Alexandra Henríquez insiste en que la zona íntima tiene un mecanismo de autolimpieza altamente eficiente. La vagina es, en esencia, un sistema inteligente que se autorregula mediante el flujo natural y la microbiota.

El error, según la experta, está en tratar esta zona como si fuera la piel de nuestras manos o brazos. La piel del cuerpo necesita jabón, pero el entorno vaginal no lo requiere para su mantenimiento diario. Es una distinción que, aunque parece mínima, marca la diferencia entre una salud óptima y meses de tratamiento médico.

El protocolo de oro para tu rutina

¿Qué debemos hacer, entonces? La recomendación es mucho más sencilla y económica de lo que nos han hecho creer. La higiene básica debe limitarse exclusivamente a la zona externa y con agua, o en casos puntuales, con jabones de pH neutro sin perfumes ni aditivos extraños que puedan alterar el entorno.

La doctora recalca que si sientes la necesidad imperiosa de usar productos fuertes, es probable que tu cuerpo esté intentando decirte algo. Si hay olor fuerte, picazón o secreción inusual, el camino correcto no es el jabón, sino una revisión ginecológica profesional.

La automedicación con productos de supermercado solo camufla el síntoma, pero no ataca el problema real de fondo. Al final, el mejor consejo que podemos recibir es aprender a escuchar las señales que nuestra propia biología nos envía constantemente.

¿Sabías que la ropa también importa?

Henríquez también pone el foco en los materiales. No es solo lo que aplicamos, sino lo que llevamos puesto durante 12 horas al día. Los tejidos sintéticos son como una trampa de humedad que, combinada con la alteración del pH, crea el escenario perfecto para cualquier desequilibrio.

Optar por ropa interior de algodón no es una cuestión de moda o estilo, es una decisión estratégica para tu salud metabólica íntima. Es un cambio pequeño, casi invisible, pero que reduce drásticamente las visitas al especialista a largo plazo.

¿Estás dispuesta a simplificar tu rutina para recuperar tu bienestar? A veces, la clave para mejorar no es añadir más productos al carrito de la compra, sino aprender qué es lo que debemos dejar de hacer hoy mismo. Quizás tu cuerpo te lo agradezca más rápido de lo que piensas.