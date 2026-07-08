Segons la ginecòloga Henríquez, així és com l’estrès psicològic afecta la nostra biologia i qualitat de vida

Arribes a casa després d’un dia interminable i l’únic que vols és sentir-te neta. Tanmateix, en aquest afany per la higiene absoluta, moltes dones estan cometent un error tècnic que resulta ser l’origen dels seus problemes més recurrents.
La doctora Alexandra Henríquez, especialista en ginecologia, ha llançat una advertència que posa potes enlaire la nostra rutina de neteja personal. El problema no és la neteja, sinó l’obsessió per erradicar el que el nostre cos necessita per protegir-se.
El parany de la sobreneteja
Estem immerses en una cultura que ens ven que “més net és millor”. Publicitat rere publicitat, ens convencen que l’ús de sabons específics o dutxes vaginals és l’estàndard de salut. La realitat científica, segons Henríquez, és radicalment diferent.
En utilitzar productes agressius en la nostra zona íntima, estem destruint la nostra pròpia barrera protectora. El nostre cos posseeix un ecosistema natural dissenyat per mantenir-se en equilibri per si mateix, i en intervenir-hi, li obrim la porta a les bacteris que realment causen infeccions.
El pH vaginal és extremadament sensible. Alterar-lo amb sabons perfumats o rentats excessius és com esborrar la capa de seguretat del teu telèfon: deixes totes les teves dades exposades a qualsevol virus. Sí, nosaltres també hem hagut d’aprendre això a la força abans de conèixer els fets reals.
Moltes pacients arriben a la consulta amb picors, irritacions o desequilibris constants creient que necessiten “netejar més”. És el cicle de l’horror: com més neteges, més fas malbé; com més fas malbé, més molèsties apareixen de forma constant.
El que ningú et va explicar sobre el teu cos
Alexandra Henríquez insisteix que la zona íntima té un mecanisme de autoneteja altament eficient. La vagina és, en essència, un sistema intel·ligent que s’autoregula mitjançant el flux natural i la microbiota.
L’error, segons l’experta, està a tractar aquesta zona com si fos la pell de les nostres mans o braços. La pell del cos necessita sabó, però l’entorn vaginal no ho requereix per al seu manteniment diari. És una distinció que, encara que sembla mínima, marca la diferència entre una salut òptima i mesos de tractament mèdic.
El protocol d’or per a la teva rutina
Què hem de fer, doncs? La recomanació és molt més senzilla i econòmica del que ens han fet creure. La higiene bàsica s’ha de limitar exclusivament a la zona externa i amb aigua, o en casos puntuals, amb sabons de pH neutre sense perfums ni additius estranys que puguin alterar l’entorn.
La doctora recalca que si sents la necessitat imperiosa d’usar productes forts, és probable que el teu cos estigui intentant dir-te alguna cosa. Si hi ha olor fort, picor o secreció inusual, el camí correcte no és el sabó, sinó una revisió ginecològica professional.
L’automedicació amb productes de supermercat només camufla el símptoma, però no ataca el problema real de fons. Al final, el millor consell que podem rebre és aprendre a escoltar els senyals que la nostra pròpia biologia ens envia constantment.
Sabies que la roba també importa?
Henríquez també posa el focus en els materials. No és només el que apliquem, sinó el que portem posat durant 12 hores al dia. Els teixits sintètics són com un parany d’humitat que, combinada amb l’alteració del pH, crea l’escenari perfecte per a qualsevol desequilibri.
Optar per roba interior de cotó no és una qüestió de moda o estil, és una decisió estratègica per a la teva salut metabòlica íntima. És un canvi petit, gairebé invisible, però que redueix dràsticament les visites a l’especialista a llarg termini.
Estàs disposada a simplificar la teva rutina per recuperar el teu benestar? De vegades, la clau per millorar no és afegir més productes al carret de la compra, sinó aprendre què és el que hem de deixar de fer avui mateix. Potser el teu cos t’ho agrairà més ràpid del que penses.