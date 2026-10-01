Keltie O’Connor, youtuber, revela su entrenamiento favorito tras 3 años: «Es la primera práctica en la que he conectado con mi cuerpo»

En un mundo donde cada día aparece una nueva tendencia de fitness, una rutina ‘milagrosa’ o un gurú que promete el cuerpo perfecto, es normal sentirse abrumada. ¿Qué disciplina vale la pena probar? ¿Qué funcionará realmente para tu cuerpo, y sobre todo, para tu mente? Nosotros, como tú, hemos dedicado horas a buscar respuestas, y ahora una youtuber con millones de seguidores ha hecho el trabajo duro por todos.

Después de tres años de experimentación intensa, probando disciplinas tan populares como el barre, el pilates y el yoga, Keltie O’Connor ha destilado su experiencia en una revelación que podría cambiar tu manera de entrenar para siempre. ¿Cuál es su entrenamiento favorito, el que finalmente la hizo conectar con su cuerpo? La respuesta te interesa (y mucho).

Keltie O’Connor, conocida por su influencia en el mundo del fitness digital, ha sentenciado que el yoga es su práctica definitiva. (¡Sí, nosotros también pensábamos que sería una sorpresa!) Tras evaluar beneficios, accesibilidad y el impacto real en su bienestar, Keltie ha compartido por qué esta disciplina ancestral ha ganado la medalla de oro.

Barre: la explosión controlada para activar músculos ocultos

Imagina una clase donde la precisión del ballet se fusiona con la fuerza del pilates y la resistencia de tu propio peso corporal. Esto es el Barre. Esta práctica de bajo impacto, que a menudo utiliza una barra de ballet, se centra en movimientos pequeños, repetitivos y controlados. ¿Su objetivo? Generar una sensación de «quemazón» muscular intensa, como si, en palabras de Keltie, «una clase de Pilates y una de ballet hubieran tenido un hijo».

El Barre es un entrenamiento de cuerpo completo, pensado para fatigar cada músculo con muchas repeticiones y poco peso, mejorando así la resistencia muscular y activando aquellos músculos más pequeños que a menudo olvidamos (como los glúteos, según Keltie). También fomenta una mejor amplitud de movimiento gracias a sus estiramientos. Es una opción excelente si buscas trabajar los músculos sin sobrecargar las articulaciones, y Keltie lo recomienda como complemento a una rutina de fuerza regular, una o dos veces por semana.

El Barre es genial para activar esa conexión muscular.

Aun así, Keltie observó que, por sí solo, el Barre no es la opción ideal para un crecimiento muscular significativo ni para la pérdida de peso, que depende más del balance calórico. Además, con el tiempo, encontró que los movimientos podían volverse repetitivos y no notó cambios drásticos en su rendimiento general. Es una práctica para moverse, sentir la intensidad y disfrutar del ambiente social, pero no para una transformación radical.

Pilates: tu columna vertebral te lo agradecerá (y todo tu cuerpo)

El Pilates ha vivido un auténtico boom, con formatos que van desde los ejercicios de colchoneta hasta las sesiones con reformer. Diseñado por Joseph Pilates, esta disciplina está orientada a mover el cuerpo a través de un rango completo de movimiento, mejorando la postura, el equilibrio y la resistencia muscular. Una de sus grandes ventajas es su accesibilidad: aunque las clases de estudio pueden ser caras, hay muchas opciones para practicarlo en casa.

Para Keltie, el Pilates es un aliado fundamental para «corregir desequilibrios posturales y fortalecer algunos de mis músculos más débiles». Ayuda a fortalecer los músculos estabilizadores y facilita la recuperación, incluso manteniendo la fuerza muscular durante las lesiones (algo que Keltie experimentó en primera persona). Como el Barre, el Pilates no está diseñado para un crecimiento muscular considerable. (Si buscas el «trasero más grande del mundo», Keltie es clara: no lo encontrarás aquí).

Es un componente de tu entrenamiento, no el entrenamiento completo.

El Pilates es perfecto para personas en recuperación de lesiones o que quieren mejorar su movilidad general. Funciona de maravilla como entrenamiento cruzado, especialmente para corredores. Por eso, para Keltie, el Pilates ocupa el segundo lugar: un componente imprescindible para la recuperación y la postura, pero no la pieza central de su rutina de fitness.

Yoga: la conexión que te hará sentir completa

Finalmente, llegamos al ganador: el yoga. Esta práctica holística que combina movimiento, respiración y concentración mental, con raíces en la tradición india, va mucho más allá de las simples posturas. El yoga moderno abarca estilos diversos, desde las dinámicas secuencias de Vinyasa hasta las sesiones más lentas y reparadoras de Yin, pero todos tienen un elemento en común: su capacidad de transformar.

Keltie experimentó un impacto transformador con el yoga, sobre todo a nivel mental. Lo describe como una «media meditación», destacando su habilidad para calmar la mente. «Todos necesitamos un poco de yoga para la mente», afirma. Físicamente, mejora la movilidad y la flexibilidad, pero sobre todo, fomenta una mayor conciencia corporal. «Es la primera práctica en la que he conectado plenamente con mi cuerpo», confiesa Keltie.

Todos necesitamos un poco de yoga para la mente.

Aunque el yoga puede no ser un programa de entrenamiento de fuerza completo, y Keltie advierte que un exceso de flexibilidad sin fuerza puede provocar desequilibrios, su valor radica en otro lugar. Es la solución definitiva si buscas mejorar tu flexibilidad, reducir el estrés y fortalecer esa conexión mente-cuerpo que tantas veces se pierde en el día a día. Además, es un complemento útil para tu rutina de fuerza, ayudando a relajar los músculos tensos y favoreciendo la recuperación.

La capacidad del yoga para combinar movilidad, atención plena y disfrute, lo convierte en la opción más completa y personal para Keltie O’Connor. Más allá del puro ejercicio físico, nos ofrece una herramienta imprescindible para nuestra salud mental en un mundo que no para de girar (y de pedirnos que giremos con él). La youtuber ha encontrado su balance, su conexión, y nos ha revelado un secreto a voces que quizás, solo quizás, es lo que nuestro cuerpo y nuestra mente están buscando.

La búsqueda de la práctica ideal puede parecer una quimera, pero con experiencias como la de Keltie, tenemos una guía de oro para orientarnos. Se trata de encontrar aquello que nos hace sentir completas, que nos aporta tanto física como mentalmente, y que nos permite esa conexión tan necesaria con nosotras mismas. ¿No crees que ya es hora de probar esta solución que la youtuber ha encontrado para ella?