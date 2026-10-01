Keltie O’Connor, youtuber, revela el seu entrenament preferit després de 3 anys: «És la primera pràctica en què he connectat amb el meu cos»

En un món on cada dia apareix una nova tendència de fitness, una rutina ‘miraculosa’ o un gurú que promet el cos perfecte, és normal sentir-se aclaparada. Quina disciplina val la pena provar? Què funcionarà de veritat per al teu cos, i sobretot, per a la teva ment? Nosaltres, com tu, hem dedicat hores a buscar respostes, i ara una youtuber amb milions de seguidors ha fet la feina bruta per totes.
Després de tres anys d’experimentació intensa, provant disciplines tan populars com el barre, el pilates i el ioga, Keltie O’Connor ha destil·lat la seva experiència en una revelació que podria canviar la teva manera d’entrenar per sempre. Quin és el seu entrenament preferit, el que finalment la va fer connectar amb el seu cos? La resposta t’interessa (i molt).
Keltie O’Connor, coneguda per la seva influència en el món del fitness digital, ha sentenciat que el ioga és la seva pràctica definitiva. (Sí, nosaltres també pensàvem que seria una sorpresa!) Després d’avaluar beneficis, accessibilitat i l’impacte real en el seu benestar, Keltie ha compartit per què aquesta disciplina ancestral ha guanyat la medalla d’or.
Barre: l’explosió controlada per activar músculs ocults
Imagina una classe on la precisió del ballet es fusiona amb la força del pilates i la resistència del teu propi pes corporal. Això és el Barre. Aquesta pràctica de baix impacte, que sovint utilitza una barra de ballet, se centra en moviments petits, repetitius i controlats. El seu objectiu? Generar una sensació de “cremor” muscular intensa, com si, en paraules de Keltie, “una classe de Pilates i una de ballet haguessin tingut un fill”.
El Barre és un entrenament de cos complet, pensat per fatigar cada múscul amb moltes repeticions i poc pes, millorant així la resistència muscular i activant aquells músculs més petits que sovint oblidem (com els glutis, segons Keltie). També fomenta una millor amplitud de moviment gràcies als seus estiraments. És una opció excel·lent si busques treballar els músculs sense sobrecarregar les articulacions, i Keltie el recomana com a complement a una rutina de força regular, una o dues vegades per setmana.
El Barre és genial per activar aquesta connexió muscular.
Tot i això, Keltie va observar que, per si sol, el Barre no és l’opció ideal per a un creixement muscular significatiu ni per a la pèrdua de pes, que depèn més del balanç calòric. A més, amb el temps, va trobar que els moviments podien esdevenir repetitius i no va notar canvis dràstics en el seu rendiment general. És una pràctica per moure’s, sentir la intensitat i gaudir de l’ambient social, però no per a una transformació radical.
Pilates: la teva columna vertebral t’ho agrairà (i el teu cos sencer)
El Pilates ha viscut un autèntic boom, amb formats que van des dels exercicis de matalàs fins a les sessions amb reformer. Dissenyat per Joseph Pilates, aquesta disciplina està orientada a moure el cos a través d’un rang complet de moviment, millorant la postura, l’equilibri i la resistència muscular. Un dels seus grans avantatges és la seva accessibilitat: encara que les classes d’estudi poden ser cares, hi ha moltes opcions per practicar-lo a casa.
Per a Keltie, el Pilates és un aliat fonamental per “corregir desequilibris posturals i enfortir alguns dels meus músculs més febles”. Ajuda a enfortir els músculs estabilitzadors i facilita la recuperació, fins i tot mantenint la força muscular durant les lesions (cosa que Keltie va experimentar en primera persona). Com el Barre, el Pilates no està dissenyat per a un creixement muscular considerable. (Si busques el “cul més gran del món”, Keltie és clara: no el trobaràs aquí).
És un component del teu entrenament, no l’entrenament complet.
El Pilates és perfecte per a persones en recuperació de lesions o que volen millorar la seva mobilitat general. Funciona de meravella com a entrenament creuat, especialment per a corredors. Per això, per a Keltie, el Pilates ocupa el segon lloc: un component imprescindible per a la recuperació i la postura, però no la peça central de la seva rutina de fitness.
Ioga: la connexió que et farà sentir sencera
Finalment, arribem al guanyador: el ioga. Aquesta pràctica holística que combina moviment, respiració i concentració mental, amb arrels en la tradició índia, va molt més enllà de les simples postures. El ioga modern abasta estils diversos, des de les dinàmiques seqüències de Vinyasa fins a les sessions més lentes i reparadores de Yin, però tots tenen un element en comú: la seva capacitat de transformar.
Keltie va experimentar un impacte transformador amb el ioga, sobretot a nivell mental. El descriu com una “mitja meditació”, destacant la seva habilitat per calmar la ment. “Tots necessitem una mica de ioga per a la ment”, afirma. Físicament, millora la mobilitat i la flexibilitat, però sobretot, fomenta una major consciència corporal. “És la primera pràctica en què he connectat plenament amb el meu cos”, confessa Keltie.
Tots necessitem una mica de ioga per a la ment.
Tot i que el ioga pot no ser un programa d’entrenament de força complet, i Keltie adverteix que un excés de flexibilitat sense força pot provocar desequilibris, el seu valor rau en un altre lloc. És la solució definitiva si busques millorar la teva flexibilitat, reduir l’estrès i enfortir aquesta connexió ment-cos que tantes vegades es perd en el dia a dia. A més, és un complement útil per a la teva rutina de força, ajudant a relaxar els músculs tensos i afavorint la recuperació.
La capacitat del ioga per combinar mobilitat, atenció plena i gaudi, el converteix en l’opció més completa i personal per a Keltie O’Connor. Més enllà del pur exercici físic, ens ofereix una eina imprescindible per a la nostra salut mental en un món que no para de girar (i de demanar-nos que girem amb ell). La youtuber ha trobat el seu balanç, la seva connexió, i ens ha revelat un secret a veus que potser, només potser, és el que el nostre cos i la nostra ment estan buscant.
La recerca de la pràctica ideal pot semblar una quimera, però amb experiències com la de Keltie, tenim una guia d’or per orientar-nos. Es tracta de trobar allò que ens fa sentir completes, que ens aporta tant físicament com mentalment, i que ens permet aquesta connexió tan necessària amb nosaltres mateixes. No creus que ja és hora de provar aquesta solució que la youtuber ha trobat per a ella?