Un adiestrador explica que els gossos comprenen la parla humana per la seva innata capacitat d’aprenentatge

Durant anys ens han venut la mateixa mentira reconfortant sobre la intel·ligència dels nostres companys de quatre potes. (Sí, nosaltres també vam empassar-nos aquell mite que diu que entenen cada frase elaborada que els deixem anar amb carinyo al sofà de casa).
Però la realitat de l’etologia canina acaba de fer un tomb absolut que destrossa tots els nostres esquemes sobre com es comuniquen realment. Un conegut especialista en adiestrament caní acaba d’obrir una finestra a l’enteniment animal que ningú va veure venir darrere de les parets de la llar.
Les observacions professionals no deixen lloc a dubtes sobre un error massiu que cometem creient que processen el nostre idioma com un humà més. La revelació no és per menys i afecta directament la convivència diària, generant frustracions innecessàries que podem evitar fàcilment.
El veritable secret ocult darrere de les teues llargues xerrades
Els gossos no comprenen les paraules de la mateixa manera que nosaltres, desmuntant per complet el fals mite de la seva pretesa capacitat de comprensió lingüística abstracta. Lluny de la imatge d’éssers parlants que ens han colat les pel·lícules, la immensa majoria dels cans decodifica la nostra comunicació no verbal abans que el vocabulari.
La investigació apunta directament a evidències conductuals molt clares compartides per experts com l’adestrador Alberto Sanz en nombrosos estudis. Al deixar anar discursos llargs, molts animals activen mecanismes de confusió mental que desembocant en frustració, bloqueig o desatenció selectiva.
No era una simple rebequeria de desobediència caprichosa, sinó un col·lapse cognitiu davant d’un missatge massa complex d’assumir. Aquest error constant en la transmissió d’ordres no només altera el seu equilibri emocional diari, sinó que debilita dràsticament la confiança cega que dipositen en les nostres directrius.
La troballa obliga a repensar per complet com gestionem l’educació i els temps d’interacció en la llar moderna actual.
Com hem d’actuar per comunicar-nos amb eficàcia?
La resposta dels especialistes és tan senzilla com exigent per a qualsevol propietari compromès amb el benestar del seu animal.
En lloc d’ignorar els seus límits cognitius o multiplicar les paraules buides, la clau resideix a simplificar els missatges utilitzant tons clars i gestos corporals precisos. Ara, gràcies a aquestes pautes basades en la ciència del comportament animal, el trencaclosques de la convivència perruna encaixa a la perfecció.
La comunitat d’adestradors recorda que afinar la comunicació amb la teva mascota marca la diferència entre un animal estresat i un altre totalment equilibrat. La nostra butxaca no pateix amb això, però el benestar absolut del nostre millor amic de quatre potes fa un gir radical.
T’imaginaves que el teu company pelut es perdia en un mar de paraules cada vegada que intentaves renyar-lo o ensenyar-lo? La ciència real sorprèn.