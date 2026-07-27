Rubén Río, entrenador: «A partir dels 40 has de moderar les càrregues encara que et sentis molt fort»

Complir anys canvia les regles del joc de manera silenciosa i profunda. (Sí, nosaltres també hem notat aquest cruixit matutino als genolls).
Cuidar del nostre cos al gimnàs es converteix en una prioritat absoluta que no admet negligències. Ningú ens avisa del desgast acumulat als tendons fins que el dolor apareix sense previ avís.
L’error invisible que destrueix les teves articulacions
Un reconegut preparador físic ha decidit alçar la veu davant de les perilloses rutines que arrasen a les xarxes socials. Rubén Río adverteix tallantment que mantenir la mateixa intensitat dels trenta anys és una bomba de rellotgeria.
Lluny d’aconseguir un físic més fort o atlètic, masca-se sense control accelera la degeneració articular. El teixit connectiu perd elasticitat amb el pas del temps i ja no tolera els impactes ni les càrregues desmesurades.
A partir dels quaranta anys, si et veus amb massa força per has d’entrenar, has de moderar les càrregues i prioritzar la tècnica davant de l’egolatria.
L’organisme no només no necessita aixecar pesos extrems per créixer, sinó que exigeix una recuperació molt més intel·ligent. El múscul respon de meravella a estímuls controlats sense necessitat de posar en risc la columna vertebral.
L’estratègia definitiva per guanyar longevitat activa
La constància intel·ligent és l’únic secret real que manegen els millors entrenadors per evitar lesions cròniques. La salut física no depèn de batre marques personals, sinó de mantenir la mobilitat intacta amb el pas de les dècades.
Adaptar els exercicis i escoltar els senyals de fatiga canvia per complet la nostra evolució esportiva. (Una petita correcció d’hàbits que la nostra butxaca i les nostres articulacions agraeixen enormement cada setmana).
Queda clar que entrenar amb cap és l’única manera de seguir actius quan ens acostem a la maduresa.
T’atreviràs a baixar el pes de la barra a la teva propera sessió per cuidar de veritat el teu cos?