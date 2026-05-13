Per què és vital netejar la rentadora: la guia definitiva dels fabricants per fer-ho correctament

Segur que ho has sentit en obrir l’escotilla. Aquella olor d’humitat que impregna les teves peces preferides no és casualitat ni culpa d’un mal detergent.
La teva rentadora, aquest electrodomèstic que consideres el temple de la neteja, és en realitat un caldo de cultiu perfecte per a microorganismes.
La humitat constant i les restes de sabó creen l’ecosistema ideal perquè el fong i els bacteris s’instal·lin en els racons que no veus.
Si no actues ara, no només la teva roba patirà les conseqüències; la vida útil del teu aparell s’està escurçant dràsticament cada dia.
El perill ocult rere el tambor
Molts usuaris cometen l’error de pensar que, com que la rentadora fa servir aigua i sabó, es neteja sola a cada cicle. Res més lluny de la realitat.
Els experts i fabricants adverteixen que el detergent sobrant es converteix en una massa enganxosa que atrapa brutícia i restes de teixits.
Aquesta acumulació, coneguda tècnicament com a biofilm, és la responsable de les avaries més comunes i costoses en el sistema de drenatge.
L’acumulació de calç i residus pot augmentar el consum energètic de la teva llar fins a un 20% en forçar el motor.
T’has fixat en les gomes de la porta? Si veus taques negres, ja és tard: el fong ha colonitzat el cautxú i és difícil d’eliminar.
Però no et preocupis, perquè existeix una solució definitiva que els serveis tècnics poques vegades t’expliquen de franc.
El mètode dels fabricants per a una neteja total
Per recuperar el rendiment de fàbrica, necessites realitzar un cicle de manteniment profund almenys un cop al mes.
El primer pas és buidar completament el tambor i revisar que no hi hagi objectes petits, com monedes o clips, al filtre inferior.
Utilitza una barreja de vinagre blanc i bicarbonat, o un producte descalcificador específic, i programa un cicle llarg a alta temperatura.
L’aigua calenta a 60 o 90 graus és l’única capaç de dissoldre els greixos incrustats i matar les espores de fong més resistents.
No oblidis el calaix del detergent. Extreu-lo completament i submergeix-lo en aigua tèbia per eliminar les restes de suavitzant ressec.
Aquest petit gest evita que els bacteris baixin directament cap a la teva roba “neta” en la propera rentada.
Trucs mestres per al dia a dia
L’enginyeria de l’estalvi comença pel manteniment preventiu. (I sí, és més fàcil del que sembla).
El truc més senzill i efectiu és deixar la porta oberta després de cada rentada perquè l’interior s’assequi completament.
Si tanques l’escotilla immediatament, estàs creant una cambra d’humitat que garanteix l’aparició de males olors en poques hores.
També és vital controlar la quantitat de detergent. Fer-ne servir més no significa que la roba surti més neta, sinó que satures els conductes.
La majoria dels fabricants recomanen utilitzar detergent líquid d’alta qualitat per evitar els sediments que deixen els pols barats.
Advertència: Si notes sorolls estranys en centrifugar, és possible que l’acumulació de brutícia hagi desequilibrat l’eix del tambor.
Val la pena l’esforç?
Segurament t’estàs preguntant si realment és necessari perdre temps a netejar el que neteja. La resposta és un rotund sí.
Una rentadora lliure de calç i residus consumeix menys electricitat i respecta molt millor els colors i textures de les teves peces.
A més, evitaràs el risc d’irritacions a la pell o al·lèrgies causades pels bacteris que sobreviuen en les rentades en fred.
Pensa en l’estalvi a llarg termini. Canviar una rentadora abans d’hora per falta de cura és un cop innecessari a la teva butxaca.
Demà mateix podries començar a notar la diferència en l’aroma dels teus llençols. És una satisfacció que només entens quan ho proves.
Esperaràs que el tècnic et cobri 100 euros per dir-te que només havies de netejar el filtre?
La decisió està a les teves mans, o millor dit, en la teva propera rentada.