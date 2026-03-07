Marian Rojas Estapé, psicòloga: «Quan els pares ho solucionen tot pels seus fills, el seu còrtex prefrontal es bloqueja»

Segur que t’ha passat aquesta mateixa matí. El teu fill intenta lligar-se les sabates, se li resisteix el nus, bufega i, abans que caigui la primera llàgrima, ja hi ets tu per fer-ho en dos segons.
Sembla un acte d’amor, d’ajuda o simplement d’estalvi de temps en la voràgine diària. Tanmateix, aquest gest inofensiu podria estar sabotejant el desenvolupament biològic més important de la seva vida.
La “interrupció” que apaga el cervell racional
La prestigiosa psicòloga Marian Rojas Estapé ha llançat una advertència que està sacsejant els fonaments de la criança moderna. No és una opinió, és pura neurociència aplicada al saló de casa teva.
Quan un nen s’enfronta a un petit desafiament, el seu cervell es converteix en un camp de batalla. D’una banda, l’amígdala (el centre de la por) crida que hi ha un perill; de l’altra, l’escorça prefrontal intenta prendre el control per buscar una solució lògica.
Si tu intervens abans que el nen resolgui el conflicte, estàs curtcircuitant aquesta connexió. Estàs, literalment, bloquejant la seva capacitat de pensar per si mateix sota pressió. (I sí, a nosaltres també ens fa mal veure’ls patir, però és necessari).
L’error no és ajudar, sinó anul·lar el procés de decisió del menor. Si el pare li soluciona tots els problemes a un nen, està bloquejant la seva escorça prefrontal, sentencia Rojas Estapé amb una claredat que espanta.
El perill dels “pares helicòpter”
El cervell infantil és un múscul que necessita entrenament en la frustració. En evitar-los qualsevol incomoditat, estem atrofiant la seva zona racional i enfortint la seva amígdala. El resultat? Un cervell que només sap reaccionar amb por davant la vida.
Aquesta falta d’entrenament deixa una petjada invisible però profunda. Els nens que no aprenen a gestionar aquest “nus a les sabates” es converteixen en adults amb dependència emocional i una temor paralitzant a l’error.
No és falta d’intel·ligència. És falta de gimnàstica neuronal. L’escorça prefrontal és l’encarregada de la planificació, el control d’impulsos i la presa de decisions. Si no s’usa en la infància, l’adult tindrà seriosos problemes per gestionar la seva pròpia vida.
La diferència entre educar i eliminar obstacles
Educar no consisteix a pavimentar el camí perquè no ensopeguin, sinó a donar-los les eines per aixecar-se. La clau resideix en l’acompanyament, no en la substitució de la voluntat del nen.
Marian Rojas insisteix que la frustració moderada és el millor fertilitzant per a l’autoestima. Un nen que ho aconsegueix sol, després de tres intents fallits, genera un pic de dopamina saludable que li diu: “Jo puc”.
Permetre que s’equivoquin no és ser mals pares. És permetre que la seva arquitectura cerebral es completi correctament. És donar-los el regal de l’autonomia en un món que cada vegada premia més la immediatesa i menys l’esforç.
Atenció a la dada clau: La pròxima vegada que vegis el teu fill frustrat, compta fins a deu. Dona-li espai. Deixa que la seva escorça prefrontal treballi abans que la teva mà intervingui de forma automàtica.
Un futur d’adults funcionals
Estem davant d’una societat que busca el confort absolut, però el creixement només ocorre en la incomoditat controlada. Si volem adults segurs de si mateixos, hem de començar per deixar que cometin errors avui.
Recorda que el teu objectiu no és que el nus de les sabates quedi perfecte ara mateix. El teu objectiu és que, d’aquí a vint anys, aquest nen sàpiga navegar per les tempestes de la vida sense mirar enrere buscant que algú li solucioni el problema.
Al cap i a la fi, protegir no és evitar-los el vent, sinó ensenyar-los a construir molins. Demà mateix tindràs una nova oportunitat per posar-ho en pràctica. Seràs capaç de no intervenir?