Marian Rojas Estapé, psicóloga: «Cuando los padres lo solucionan todo por sus hijos, su córtex prefrontal se bloquea»

Seguro que te ha pasado esta misma mañana. Tu hijo intenta atarse los zapatos, se le resiste el nudo, resopla y, antes de que caiga la primera lágrima, ya estás tú para hacerlo en dos segundos.

Parece un acto de amor, de ayuda o simplemente de ahorro de tiempo en la vorágine diaria. Sin embargo, este gesto inofensivo podría estar saboteando el desarrollo biológico más importante de su vida.

La «interrupción» que apaga el cerebro racional

La prestigiosa psicóloga Marian Rojas Estapé ha lanzado una advertencia que está sacudiendo los cimientos de la crianza moderna. No es una opinión, es pura neurociencia aplicada al salón de tu casa.

Cuando un niño se enfrenta a un pequeño desafío, su cerebro se convierte en un campo de batalla. Por un lado, la amígdala (el centro del miedo) grita que hay un peligro; por otro, la corteza prefrontal intenta tomar el control para buscar una solución lógica.

Si tú intervienes antes de que el niño resuelva el conflicto, estás cortocircuitando esta conexión. Estás, literalmente, bloqueando su capacidad de pensar por sí mismo bajo presión. (Y sí, a nosotros también nos duele verlos sufrir, pero es necesario).

El error no es ayudar, sino anular el proceso de decisión del menor. Si el padre le soluciona todos los problemas a un niño, está bloqueando su corteza prefrontal, sentencia Rojas Estapé con una claridad que asusta.

El peligro de los «padres helicóptero»

El cerebro infantil es un músculo que necesita entrenamiento en la frustración. Al evitarles cualquier incomodidad, estamos atrofiando su zona racional y fortaleciendo su amígdala. ¿El resultado? Un cerebro que solo sabe reaccionar con miedo ante la vida.

Esta falta de entrenamiento deja una huella invisible pero profunda. Los niños que no aprenden a gestionar este «nudo en los zapatos» se convierten en adultos con dependencia emocional y un temor paralizante al error.

No es falta de inteligencia. Es falta de gimnasia neuronal. La corteza prefrontal es la encargada de la planificación, el control de impulsos y la toma de decisiones. Si no se usa en la infancia, el adulto tendrá serios problemas para gestionar su propia vida.

La diferencia entre educar y eliminar obstáculos

Educar no consiste en pavimentar el camino para que no tropiecen, sino en darles las herramientas para levantarse. La clave reside en el acompañamiento, no en la sustitución de la voluntad del niño.

Marian Rojas insiste en que la frustración moderada es el mejor fertilizante para la autoestima. Un niño que lo consigue solo, después de tres intentos fallidos, genera un pico de dopamina saludable que le dice: «Yo puedo».

Permitir que se equivoquen no es ser malos padres. Es permitir que su arquitectura cerebral se complete correctamente. Es darles el regalo de la autonomía en un mundo que cada vez premia más la inmediatez y menos el esfuerzo.

Atención al dato clave: La próxima vez que veas a tu hijo frustrado, cuenta hasta diez. Dale espacio. Deja que su corteza prefrontal trabaje antes de que tu mano intervenga de forma automática.

Un futuro de adultos funcionales

Estamos ante una sociedad que busca el confort absoluto, pero el crecimiento solo ocurre en la incomodidad controlada. Si queremos adultos seguros de sí mismos, debemos comenzar por dejar que cometan errores hoy.

Recuerda que tu objetivo no es que el nudo de los zapatos quede perfecto ahora mismo. Tu objetivo es que, dentro de veinte años, ese niño sepa navegar por las tempestades de la vida sin mirar atrás buscando que alguien le solucione el problema.

Al fin y al cabo, proteger no es evitarles el viento, sino enseñarles a construir molinos. Mañana mismo tendrás una nueva oportunidad para ponerlo en práctica. ¿Serás capaz de no intervenir?