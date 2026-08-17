L’entrenadora María Alonso adverteix sobre l’error més comú: «Descuidar la mobilitat en entrenar força és crucial»

T’esforces al gimnàs, aixeques peses, sents els músculs cremar. Però, i si tot aquest esforç amagués un error silenciós que pot frenar el teu progrés i, pitjor, posar en risc la teva salut?
Milions de persones com nosaltres cauen en la mateixa trampa. Pensant que donen el màxim al seu cos, l’estan descuidant en un aspecte fonamental. El que veuràs aquí pot ser el truc definitiu per canviar-ho.
María Alonso, una entrenadora personal amb una trajectòria impressionant des del Teatre Real fins a les celebritats, ha llançat una advertència clau. Segons ella, hi ha un error comú que domina les nostres rutines d’entrenament: la total falta de mobilitat.
L’Alonso, que va iniciar la seva carrera artística amb només 5 anys i es va professionalitzar als 8 al conservatori de dansa, sempre ha viscut lligada al moviment. Però un punt d’inflexió va arribar als 16, amb una fractura de colze que els metges van donar per perduda per al ball. Ella va demostrar que s’equivocaven. Aquest incident la va empènyer a estudiar a fons el cos i la salut.
Després de llicenciar-se en Activitat Física i Esport, i un màster en Educació Física i Salut, la María va submergir-se en el món del fitness als 30. Va treballar en gimnasos convencionals i, durant set anys, va ser entrenadora al centre de Tracy Anderson a Madrid. Allà va guiar figures conegudes com Nieves Álvarez. Però l’experiència no va ser un camí de roses.
Amb 40 anys, el seu cos ja no suportava la duresa dels moviments d’Anderson, dissenyats per a una altra intensitat i edat. Una lesió d’esquena va ser la senyal d’alarma. Va ser aleshores quan va entendre que necessitava un canvi radical, un mètode que respectés el seu cos i la seva ment.
El cos envia senyals. Escolta’l. A vegades, el que sembla més dur no és el millor. El meu cos em demanava pausa, control i una execució impecable, no només més càrrega.
Així va néixer Merydancefit, la seva plataforma en línia. El seu lema és una declaració d’intencions que ens hauríem de tatuar a la ment: «Entrena perquè estimes el teu cos, no perquè l’odies». (Sí, ja era hora que algú ho digués tan clar).
L’Alonso va percebre que moltes dones veien l’esport com una eina purament estètica. Buscaven abdominals perfectes o eliminar greix d’una zona concreta. Però ella és definitiva: «L’objectiu principal de fer exercici ha de ser sempre per i per a la salut». Entrenar per sentir-se bé, àgil, forta, amb energia i una millor qualitat de vida, sense obsessionar-se per un ideal de bellesa inabastable.
La clau oculta de Merydancefit: força i mobilitat
Merydancefit no és només un altre mètode, sinó una manera d’entendre l’entrenament. Ofereix quatre tipus de classes: Upper Body, Lower Body, Full Body i Stretching. La María sap que ens avorrim ràpid, per això busca la varietat i la diversió.
Però el veritable secret, el que la majoria ignorem, és el que subratlla amb tanta força: «La mobilitat i els estiraments són imprescindibles». Molts es focalitzen en la força i obliden completament aquest pilar fonamental del benestar físic.
Els seus entrenaments combinen força amb altres capacitats crucials: coordinació, agilitat, equilibri i, sí, la mobilitat. Ella integra exercicis funcionals, pilates, força i moviment, creant una experiència completa que el nostre cos agrairà a llarg termini.
El benefici estrella: una salut que dura
Descuidar la mobilitat pot provocar dolors crònics de maluc, problemes de genolls i d’esquena. (Una realitat incòmoda que la majoria coneixem, oi?). La María adverteix que la tendència actual de centrar-nos només en la força ens passa factura.
La combinació de músculs i ossos forts amb articulacions mòbils és la fórmula perfecta. Això no només assegura una bona salut avui, sinó que construeix una qualitat de vida envejable per al nostre futur. És un estalvi en dolors i visites al metge que no té preu.
Ella ens revela el seu entrenament estrella: exercicis combinats de mobilitat i força. Mai fa només un tipus d’entrenament; sempre hi ha una mescla. Aixeca peses, però també fa moviments de mobilitat i planxes. La varietat és la solució.
La majoria dels dolors que tenim no són per l’edat, són per la falta de moviment. Incorporem més mobilitat a les nostres rutines. Això és el que realment ens farà sentir bé.
Per mantenir-nos en moviment de forma senzilla, María Alonso recomana dos exercicis imprescindibles: les planxes i les sentadilles. La planxa és un exercici complet que activa braços, esquena, abdomen i cames. Un 10.
La seva rutina setmanal ideal inclou quatre dies de força: un per tren superior, un per tren inferior i dos de Full Body. Els dies restants? Simplement, mantén-te activa: camina, neda, ves en bicicleta. Però enmig de tot això, sempre, sempre, mobilitat.
La decisió intel·ligent per al teu cos
Ara saps que l’entrenament no és només qüestió de suor i pesos. És una arquitectura del cos, on cada pilar compte. Ignorar la mobilitat és construir sobre sorra.
Aquesta informació és un impuls definitiu per replantejar-te la teva rutina. El teu cos et demana un canvi urgent. Estàs preparada per donar-li la mobilitat que tant necessita?