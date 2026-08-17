María Alonso advierte sobre el error más común: «Descuidar la movilidad en el entrenamiento de fuerza es crucial»

Te esfuerzas en el gimnasio, levantas pesas, sientes los músculos arder. Pero, ¿y si todo ese esfuerzo ocultara un error silencioso que puede frenar tu progreso y, peor aún, poner en riesgo tu salud?

Millones de personas como nosotros caen en la misma trampa. Pensando que están dando el máximo a su cuerpo, lo están descuidando en un aspecto fundamental. Lo que verás aquí puede ser el truco definitivo para cambiarlo.

María Alonso, una entrenadora personal con una trayectoria impresionante desde el Teatro Real hasta las celebridades, ha lanzado una advertencia clave. Según ella, hay un error común que domina nuestras rutinas de entrenamiento: la total falta de movilidad.

Alonso, que inició su carrera artística con solo 5 años y se profesionalizó a los 8 en el conservatorio de danza, siempre ha estado ligada al movimiento. Pero un punto de inflexión llegó a los 16, con una fractura de codo que los médicos dieron por perdida para el baile. Ella demostró que se equivocaban. Este incidente la empujó a estudiar a fondo el cuerpo y la salud.

Después de licenciarse en Actividad Física y Deporte, y un máster en Educación Física y Salud, María se sumergió en el mundo del fitness a los 30. Trabajó en gimnasios convencionales y, durante siete años, fue entrenadora en el centro de Tracy Anderson en Madrid. Allí guió a figuras conocidas como Nieves Álvarez. Pero la experiencia no fue un camino de rosas.

Con 40 años, su cuerpo ya no soportaba la dureza de los movimientos de Anderson, diseñados para otra intensidad y edad. Una lesión de espalda fue la señal de alarma. Fue entonces cuando entendió que necesitaba un cambio radical, un método que respetara su cuerpo y su mente.

El cuerpo envía señales. Escúchalo. A veces, lo que parece más duro no es lo mejor. Mi cuerpo me pedía pausa, control y una ejecución impecable, no solo más carga.

Así nació Merydancefit, su plataforma en línea. Su lema es una declaración de intenciones que deberíamos tatuarnos en la mente: «Entrena porque amas tu cuerpo, no porque lo odias». (Sí, ya era hora de que alguien lo dijera tan claro).

Alonso percibió que muchas mujeres veían el deporte como una herramienta puramente estética. Buscaban abdominales perfectos o eliminar grasa de una zona concreta. Pero ella es definitiva: «El objetivo principal de hacer ejercicio debe ser siempre por y para la salud». Entrenar para sentirse bien, ágil, fuerte, con energía y una mejor calidad de vida, sin obsesionarse por un ideal de belleza inalcanzable.

La clave oculta de Merydancefit: fuerza y movilidad

Merydancefit no es solo otro método, sino una manera de entender el entrenamiento. Ofrece cuatro tipos de clases: Upper Body, Lower Body, Full Body y Stretching. María sabe que nos aburrimos rápido, por eso busca la variedad y la diversión.

Pero el verdadero secreto, lo que la mayoría ignoramos, es lo que subraya con tanta fuerza: «La movilidad y los estiramientos son imprescindibles». Muchos se enfocan en la fuerza y olvidan por completo este pilar fundamental del bienestar físico.

Sus entrenamientos combinan fuerza con otras capacidades cruciales: coordinación, agilidad, equilibrio y, sí, la movilidad. Ella integra ejercicios funcionales, pilates, fuerza y movimiento, creando una experiencia completa que nuestro cuerpo agradecerá a largo plazo.

El beneficio estrella: una salud que dura

Descuidar la movilidad puede provocar dolores crónicos de cadera, problemas de rodillas y de espalda. (Una realidad incómoda que la mayoría conocemos, ¿verdad?). María advierte que la tendencia actual de centrarnos solo en la fuerza nos pasa factura.

La combinación de músculos y huesos fuertes con articulaciones móviles es la fórmula perfecta. Esto no solo asegura una buena salud hoy, sino que construye una calidad de vida envidiable para nuestro futuro. Es un ahorro en dolores y visitas al médico que no tiene precio.

Ella nos revela su entrenamiento estrella: ejercicios combinados de movilidad y fuerza. Nunca hace solo un tipo de entrenamiento; siempre hay una mezcla. Levanta pesas, pero también hace movimientos de movilidad y planchas. La variedad es la solución.

La mayoría de los dolores que tenemos no son por la edad, son por la falta de movimiento. Incorporemos más movilidad a nuestras rutinas. Esto es lo que realmente nos hará sentir bien.

Para mantenernos en movimiento de forma sencilla, María Alonso recomienda dos ejercicios imprescindibles: las planchas y las sentadillas. La plancha es un ejercicio completo que activa brazos, espalda, abdomen y piernas. Un 10.

Su rutina semanal ideal incluye cuatro días de fuerza: uno para tren superior, uno para tren inferior y dos de Full Body. ¿Los días restantes? Simplemente, mantente activa: camina, nada, anda en bicicleta. Pero en medio de todo esto, siempre, siempre, movilidad.

La decisión inteligente para tu cuerpo

Ahora sabes que el entrenamiento no es solo cuestión de sudor y pesas. Es una arquitectura del cuerpo, donde cada pilar cuenta. Ignorar la movilidad es construir sobre arena.

Esta información es un impulso definitivo para replantearte tu rutina. Tu cuerpo te pide un cambio urgente. ¿Estás preparada para darle la movilidad que tanto necesita?