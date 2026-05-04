Joey Masri, fisioterapeuta: «Caminar ha deixat de ser el germà pobre del fitness per ser l?eina més versàtil»

Acceptem-ho d’una vegada per totes: ens han venut que si no acabes l’entrenament banyada en suor i a punt del col·lapse, no compta per a res. Però aquest maig de 2026, la ciència i els entrenadors d’elit han dit prou. Caminar ha deixat de ser el germà pobre del fitness per convertir-se en l’eina més versàtil de la teva rutina diària.
Segur que tu també has sortit a fer el típic passeig de desconnexió pensant que només servia per airejar el cap. (Sí, nosaltres també ho fèiem fins fa poc). Però la realitat és que no totes les caminades són iguals. Depenent de com moguis els peus, pots estar construint os, fulminant greix o blindant la teva salut mental.
Com diu Joey Masri, el fisioterapeuta que està arrasant a Miami, caminar és la forma més accessible d’exercici, però el secret real està en la tècnica. No és el mateix el passeig amb el gos que l’entrenament que està fent que moltes deixin de córrer per protegir les seves genolls. Aquí tens el mapa definitiu perquè cada passa que donis compti de veritat.
El mètode IWT: Com enfortir el cor sense haver de trotar
Si el que busques és millorar la teva resistència però odies córrer amb totes les teves forces, apunta bé aquestes sigles: IWT (Interval Walking Training). Es tracta d’una tècnica japonesa que consisteix a alternar tres minuts de caminada ràpida (al 70% de la teva capacitat) amb tres minuts de recuperació suau.
Per què funciona tan bé? Bàsicament perquè desafia el teu sistema cardiovascular sense l’impacte destructiu que té el running sobre les articulacions. Un estudi recent de 2024 assegura que és la millor medicina natural per a persones amb diabetis tipus 2, ja que regula la glucosa de forma sorprenent. És entretingut, ràpid i et deixa una sensació d’energia increïble.
Aquesta alternança de ritmes fa que el cor hagi d’adaptar-se constantment, el que augmenta la teva capacitat pulmonar sense que sentis que t’estàs ofegant. És l’estratègia perfecta per a aquelles que volen un cor de ferro però no tenen la paciència (ni les ganes) de posar-se a fer quilòmetres corrent per l’asfalt.
Rucking: El truc per guanyar força i protegir els teus ossos
Aquesta és la tendència que més està creixent aquest any: el rucking. No et deixis espantar pel nom; consisteix simplement a caminar amb una motxilla llastrada. Pots començar amb uns cinc quilos i anar pujant progressivament. Al afegir aquest pes extra, no només treballes les cames, sinó que obligues la teva esquena i pelvis a enfortir-se.
Per a nosaltres, això és vital: la pressió vertical ajuda a mantenir la densitat òssia, una cosa que es torna crítica quan la menopausa treu el cap per l’horitzó. És una forma guanyar múscul i protegir l’esquelet sense haver de tancar-te en una sala de gimnàs plena de màquines complicades. (I a sobre, pots fer-ho a l’aire lliure!).
Dada clau de la Gema: Si vols provar el rucking, assegura’t que la motxilla estigui ben ajustada i el pes enganxat a l’esquena. No volem que per voler arreglar els ossos ens fastidiem les lumbars per una mala postura. Comença amb distàncies curtes i notaràs com la teva postura corporal millora de forma gairebé instantània.
Cremar greix: La marxa ràpida i el fenomen del 12-3-30
Si el teu objectiu real és reduir cintura, oblida el passeig contemplatiu mirant aparadors. El que necessites és caminada ràpida (entre 5 i 8 km/h). Els estudis demostren que 180 minuts a la setmana a aquest ritme redueixen el perímetre abdominal de forma dràstica en només tres mesos. Però si vols el nivell professional, has de conèixer el 12-3-30.
Aquest mètode s’ha fet viral perquè és brutalment efectiu: es fa en cinta amb un 12% d’inclinació, a 4,8 km/h, durant 30 minuts. T’asseguro que notaràs el foc als glutis i als isquis al cap de cinc minuts de rellotge. És tan popular perquè és molt estructurat i els resultats en la crema de greix són gairebé immediats si ets constant.
Atenció de la Gema: El mètode 12-3-30 no és per a tothom des del primer dia. Si les teves genolls es queixen o el pols se’t dispara massa, baixa la inclinació al 5% i veu pujant cada setmana. El més important per veure canvis reals al mirall és no abandonar el pla a la meitat.
Salut mental: Del ‘bany de bosc’ al ‘Hot Girl Walk’
A vegades, el cos no necessita més càrrega, necessita calma absoluta. Aquí entra el shinrin-yoku o bany de bosc. Es tracta de caminar lentament, sense mòbil i sent conscient de cada so, olor i textura de la natura. Està científicament provat que això redueix el cortisol (l’hormona de l’estrès) i millora l’ànim de forma immediata.
I si prefereixes una cosa amb més ritme i comunitat, suma’t al Hot Girl Walk. No deixis que el nom et confongui; és una tendència que va néixer a TikTok i que es basa a caminar uns 6 quilòmetres mentre escoltes música motivadora i practiques la gratitud. És una recàrrega total per al teu sistema nerviós que pots fer sola o amb amigues.
Caminar sota la llum solar i l’aire fresc millora la teva resistència física més del que creus. La música adequada no només et posa de bon humor, sinó que fa que el teu cos aguanti més temps l’esforç sense que te n’adonis. És la dopamina pura aplicada a l’asfalt de la teva ciutat.
La versatilitat com a nova forma d’entrenament
La clau de tot aquest moviment que estem vivint aquest 2026 és la versatilitat absoluta. Pots ser una atleta d’intervals el dimarts i una caminant conscient el diumenge. No hi ha excuses que valguin: és gratis, és segur i els beneficis són tan potents que prolonguen la teva esperança de vida segons tots els experts consultats.
T’has fixat en com n’és de fàcil canviar el xip? Demà, en lloc d’anar a pas de tortuga cap a la feina, prova de pujar la intensitat o de posar-te una motxilla amb un parell de llibres a dins. El teu cos de d’aquí a deu anys et donarà les gràcies eternament per haver pres aquesta decisió avui.
Cada tipus de caminada és una eina diferent a la teva caixa de fitness. Aprendre a utilitzar-les és el que marca la diferència entre mantenir-se o evolucionar físicament. A més, caminar ajuda a estimular la creativitat; segur que la solució a aquest problema que et ronda pel cap apareix a la meitat de la teva ruta.
Al cap i a la fi, la millor forma de caminar és la que et motiva a posar-te les vambes cada matí sense que sembli una obligació pesada. Quin d’aquests mètodes penses estrenar avui mateix per sortir del bucle del sofà? Ens veiem al camí, pas a pas, construint una versió més forta de nosaltres mateixes.