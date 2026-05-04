Joey Masri, fisioterapeuta: «Caminar ha dejado de ser el hermano pobre del fitness para ser la herramienta más versátil»

Aceptémoslo de una vez por todas: nos han vendido que si no terminas el entrenamiento empapada en sudor y al borde del colapso, no cuenta para nada. Pero este mayo de 2026, la ciencia y los entrenadores de élite han dicho basta. Caminar ha dejado de ser el hermano pobre del fitness para convertirse en la herramienta más versátil de tu rutina diaria.

Seguro que tú también has salido a dar el típico paseo de desconexión pensando que solo servía para airear la cabeza. (Sí, nosotros también lo hacíamos hasta hace poco). Pero la realidad es que no todas las caminatas son iguales. Dependiendo de cómo muevas los pies, puedes estar construyendo hueso, fulminando grasa o blindando tu salud mental.

Como dice Joey Masri, el fisioterapeuta que está arrasando en Miami, caminar es la forma más accesible de ejercicio, pero el secreto real está en la técnica. No es lo mismo el paseo con el perro que el entrenamiento que está haciendo que muchas dejen de correr para proteger sus rodillas. Aquí tienes el mapa definitivo para que cada paso que des cuente de verdad.

El método IWT: Cómo fortalecer el corazón sin tener que trotar

Si lo que buscas es mejorar tu resistencia pero odias correr con todas tus fuerzas, apunta bien estas siglas: IWT (Interval Walking Training). Se trata de una técnica japonesa que consiste en alternar tres minutos de caminata rápida (al 70% de tu capacidad) con tres minutos de recuperación suave.

¿Por qué funciona tan bien? Básicamente porque desafía tu sistema cardiovascular sin el impacto destructivo que tiene el running sobre las articulaciones. Un estudio reciente de 2024 asegura que es la mejor medicina natural para personas con diabetes tipo 2, ya que regula la glucosa de forma sorprendente. Es entretenido, rápido y te deja una sensación de energía increíble.

Esta alternancia de ritmos hace que el corazón tenga que adaptarse constantemente, lo que aumenta tu capacidad pulmonar sin que sientas que te estás ahogando. Es la estrategia perfecta para aquellas que quieren un corazón de hierro pero no tienen la paciencia (ni las ganas) de ponerse a hacer kilómetros corriendo por el asfalto.

Rucking: El truco para ganar fuerza y proteger tus huesos

Esta es la tendencia que más está creciendo este año: el rucking. No te dejes asustar por el nombre; consiste simplemente en caminar con una mochila lastrada. Puedes comenzar con unos cinco kilos e ir subiendo progresivamente. Al añadir este peso extra, no solo trabajas las piernas, sino que obligas tu espalda y pelvis a fortalecerse.

Para nosotros, esto es vital: la presión vertical ayuda a mantener la densidad ósea, algo que se vuelve crítico cuando la menopausia asoma por el horizonte. Es una forma de ganar músculo y proteger el esqueleto sin tener que encerrarte en una sala de gimnasio llena de máquinas complicadas. (¡Y además, puedes hacerlo al aire libre!).

Dato clave de Gema: Si quieres probar el rucking, asegúrate de que la mochila esté bien ajustada y el peso pegado a la espalda. No queremos que por querer arreglar los huesos nos fastidiemos las lumbares por una mala postura. Comienza con distancias cortas y notarás cómo tu postura corporal mejora de forma casi instantánea.

Quemar grasa: La marcha rápida y el fenómeno del 12-3-30

Si tu objetivo real es reducir cintura, olvida el paseo contemplativo mirando escaparates. Lo que necesitas es caminata rápida (entre 5 y 8 km/h). Los estudios demuestran que 180 minutos a la semana a este ritmo reducen el perímetro abdominal de forma drástica en solo tres meses. Pero si quieres el nivel profesional, debes conocer el 12-3-30.

Este método se ha hecho viral porque es brutalmente efectivo: se hace en cinta con una 12% de inclinación, a 4,8 km/h, durante 30 minutos. Te aseguro que notarás el fuego en los glúteos y en los isquios a los cinco minutos de reloj. Es tan popular porque es muy estructurado y los resultados en la quema de grasa son casi inmediatos si eres constante.

Atención de Gema: El método 12-3-30 no es para todos desde el primer día. Si tus rodillas se quejan o el pulso se te dispara demasiado, baja la inclinación al 5% y ve subiendo cada semana. Lo más importante para ver cambios reales en el espejo es no abandonar el plan a la mitad.

Salud mental: Del ‘baño de bosque’ al ‘Hot Girl Walk’

A veces, el cuerpo no necesita más carga, necesita calma absoluta. Aquí entra el shinrin-yoku o baño de bosque. Se trata de caminar lentamente, sin móvil y siendo consciente de cada sonido, olor y textura de la naturaleza. Está científicamente probado que esto reduce el cortisol (la hormona del estrés) y mejora el ánimo de forma inmediata.

Y si prefieres algo con más ritmo y comunidad, súmate al Hot Girl Walk. No dejes que el nombre te confunda; es una tendencia que nació en TikTok y que se basa en caminar unos 6 kilómetros mientras escuchas música motivadora y practicas la gratitud. Es una recarga total para tu sistema nervioso que puedes hacer sola o con amigas.

Caminar bajo la luz solar y el aire fresco mejora tu resistencia física más de lo que crees. La música adecuada no solo te pone de buen humor, sino que hace que tu cuerpo aguante más tiempo el esfuerzo sin que te des cuenta. Es la dopamina pura aplicada al asfalto de tu ciudad.

La versatilidad como nueva forma de entrenamiento

La clave de todo este movimiento que estamos viviendo este 2026 es la versatilidad absoluta. Puedes ser una atleta de intervalos el martes y una caminante consciente el domingo. No hay excusas que valgan: es gratis, es seguro y los beneficios son tan potentes que prolongan tu esperanza de vida según todos los expertos consultados.

¿Te has fijado en lo fácil que es cambiar el chip? Mañana, en lugar de ir a paso de tortuga hacia el trabajo, prueba de subir la intensidad o de ponerte una mochila con un par de libros dentro. Tu cuerpo de dentro de diez años te dará las gracias eternamente por haber tomado esta decisión hoy.

Cada tipo de caminata es una herramienta diferente en tu caja de fitness. Aprender a utilizarlas es lo que marca la diferencia entre mantenerse o evolucionar físicamente. Además, caminar ayuda a estimular la creatividad; seguro que la solución a ese problema que te ronda por la cabeza aparece a mitad de tu ruta.

Al fin y al cabo, la mejor forma de caminar es la que te motiva a ponerte las zapatillas cada mañana sin que parezca una obligación pesada. ¿Cuál de estos métodos piensas estrenar hoy mismo para salir del bucle del sofá? Nos vemos en el camino, paso a paso, construyendo una versión más fuerte de nosotras mismas.