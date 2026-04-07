David Sinclair, expert de Harvard: «Fer ajuni nocturn i menjar menys vegades al dia frena l’envelliment»

T’imagines fer anys però que el teu cos decideixi mantenir-se jove? No és ciència-ficció, és l’obsessió de David Sinclair.
Aquest professor de la Universitat de Harvard s’ha convertit en el gurú mundial de la longevitat. El seu secret no està en una font de la joventut, sinó en una cosa molt més senzilla (i difícil alhora): quan i què menja. (Sí, nosaltres també estem mirant la nevera amb uns altres ulls ara mateix).
La regla d’or: L’ajuni intermitent
Sinclair és un ferm defensor que l’excés de menjar és el principal enemic de les nostres cèl·lules. El seu mètode es basa en l’ajuni intermitent radical.
No es tracta de passar gana per gust, sinó d’activar els mecanismes de supervivència del cos. En deixar de menjar durant períodes prolongats, les nostres cèl·lules entren en un estat de “neteja” anomenat autofàgia.
L’expert sol concentrar els seus àpats en una finestra de temps molt estreta. Aquest estrès controlat obliga l’organisme a reparar l’ADN i a enfortir-se contra les malalties pròpies de l’edat.
Dada clau: Sinclair assegura que enganyar el cos fent-li creure que hi ha escassetat és la clau per activar les sirtuïnes, les proteïnes protectores de la longevitat.
Els aliments prohibits en la dieta de Harvard
Per intentar arribar als 100 anys amb salut, el professor ha estat implacable amb la seva llista de la compra. Hi ha tres enemics públics a la seva cuina: el sucre, els lactis i l’excés de carn vermella.
Ha substituït la proteïna animal per una dieta basada principalment en plantes. Els polifenols, presents en vegetals i fruites, són els seus millors aliats per combatre l’oxidació dels seus teixits.
Fins i tot ha deixat de banda les postres tradicionals. Per a ell, el plaer immediat d’un dolç no compensa el dany que el pic d’insulina li fa al seu cronòmetre biològic intern.
És un canvi radical que prioritza la densitat nutricional sobre les calories buides. Cada mos que ingereix Sinclair té un objectiu específic: protegir la integritat de les seves cèl·lules.
El “Sandvitx” de suplementació intel·ligent
A més de l’ajuni, el biòleg és famós pel seu polèmic protocol de suplements moleculars. Encara que sempre adverteix que no és metge, ell mateix consumeix substàncies com el NMN i el resveratrol.
Aquests compostos busquen elevar els nivells de NAD+, una molècula essencial per a la vida que disminueix dràsticament a mesura que envellim.
El benefici estrella és una millora en l’energia mitocondrial. Bàsicament, Sinclair intenta donar a les seves cèl·lules el combustible que tenien quan era un vintanyer.
Però compte, res d’això serveix si no hi ha una base d’exercici físic i una bona higiene de la son. La suplementació és només el toc final d’una arquitectura de vida mil·limètrica.
Com afecta això a la nostra butxaca?
El millor de la filosofia de Sinclair és que ajunar és gratis. De fet, reduir el nombre d’àpats al dia suposa un estalvi directe i immediat en el cistell de la compra.
No necessites suplements cars per començar a notar canvis. La major part del benefici ve d’eliminar el que ens sobra: processats, farines refinades i el picoteig constant entre hores.
Invertir en verdures de qualitat i oli d’oliva verge extra és, segons la ciència de Harvard, la millor pensió de jubilació que pots contractar per a la teva pròpia salut.
Advertència: Abans de llançar-te a un ajuni prolongat, consulta amb un professional. El que li funciona a un genetista d’elit s’ha d’adaptar al teu ritme de vida i salut prèvia.
Validació final: Val la pena l’esforç?
Veure David Sinclair en persona és la millor prova que el seu mètode funciona. Amb més de 50 anys, la seva edat biològica és significativament menor a la cronològica.
Adoptar aquests hàbits pot semblar un sacrifici, però la recompensa és una vellesa sense dependència i amb la ment desvetllada. És una decisió intel·ligent que el teu “jo” del futur t’agrairà.
Estàs preparat per saltar-te l’esmorzar demà i començar a rejovenir les teves cèl·lules? El rellotge continua corrent, però ara tu tens el control del comandament a distància.
La longevitat no és un destí, és un camí que es construeix en cada àpat (o en l’absència d’aquest). T’uneixes al repte de longevitat de Harvard?