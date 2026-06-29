Què has de posar al teu esmorzar per tenir energia en fer esport a l’estiu sense patir baixades de glucosa

Segur que t’ha passat més d’una vegada. Esmorzes alguna cosa ràpida, arribes al gimnàs amb tota la il·lusió i, a meitat de la sessió, et sents pesat o directament buit d’energia. (Sí, nosaltres també hem patit aquesta sensació tan frustrant).
El problema no és la intensitat del teu entrenament, sinó la gestió del combustible que li dones al teu cos. La nutricionista ens revela que, si vas a fer exercici d’alta intensitat, la clau no és quant menges, sinó com barreges els nutrients per evitar els pics i caigudes de sucre.
La clau de l’energia sostenible: Carbohidrats de ràpida absorció
Per a un entrenament intens, el teu cos necessita gasolina d’actuació ràpida. No estem parlant de dolços o brioixeria, sinó de carbohidrats de fàcil digestió que arribin directament al múscul quan més ho necessites.
La recomanació de l’experta és apostar per aliments com el plàtan (la joia de la corona), la torrada de pa blanc o fins i tot un polsim de mel. Són opcions que no carreguen la teva digestió i que s’alliberen de manera eficient durant l’esforç.
La combinació guanyadora: Proteïna i hidrats
El gran descobriment aquí és l’equilibri. No t’excedeixis amb la fibra ni amb els greixos just abans d’entrenar, ja que són d’absorció lenta i només aconseguiran que et sentis pesat. (El teu estómac t’agrairà que li facilitis la feina durant l’esforç).
Combina aquestes fonts d’energia amb una petita porció de proteïna de qualitat, com un iogurt grec o una mica de gall dindi. Això et donarà una sensació de sacietat sense la pesadesa dels greixos saturats. És, en essència, la fórmula magistral per mantenir el ritme sense que el teu cos es revolti.
El temps ho és tot: Quan has d’esmorzar?
Si tens l’entrenament a primera hora, el temps és el teu pitjor enemic. L’estudi suggereix que l’esmorzar ideal s’ha de prendre entre 30 i 60 minuts abans de començar l’activitat. Això garanteix que el teu cos hagi començat la digestió però que encara tingui els nivells de glucosa òptims per rendir al màxim.
Si tens menys temps, aposta per alguna cosa líquida. Un batut amb fruita i una mica de proteïna és molt més fàcil de processar en minuts que un plat sòlid. Recorda que l’objectiu no és omplir-se, sinó proveir al múscul de la gasolina que necessita per treballar.
Els aliments que has d’esborrar de la teva llista
El que no menges és tan important com el que ingereixes. Evita els aliments rics en fibra extrema, com les mongetes o les verdures de fulla verda, just abans d’una sessió d’intensitat. També mantingues allunyats els aliments amb molta greix, ja que el teu cos trigarà hores a processar-los i t’estaran robant sang que hauria d’anar als teus músculs.
L’esport d’alta intensitat és exigent, i el teu sistema digestiu és el primer que s’atura quan l’esforç puja de to. Si li dones la feina feta, el teu rendiment es dispararà. ¿Preparat per provar aquesta nova estratègia en el teu proper entrenament i veure com canvien les teves marques?