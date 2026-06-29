¿Qué debes poner en tu desayuno para tener energía al hacer deporte en verano sin sufrir bajadas de glucosa

Seguro que te ha pasado más de una vez. Desayunas algo rápido, llegas al gimnasio con toda la ilusión y, a mitad de la sesión, te sientes pesado o directamente vacío de energía. (Sí, nosotros también hemos sufrido esta sensación tan frustrante).

El problema no es la intensidad de tu entrenamiento, sino la gestión del combustible que le das a tu cuerpo. La nutricionista nos revela que, si vas a hacer ejercicio de alta intensidad, la clave no es cuánto comes, sino cómo mezclas los nutrientes para evitar los picos y caídas de azúcar.

La clave de la energía sostenible: Carbohidratos de rápida absorción

Para un entrenamiento intenso, tu cuerpo necesita gasolina de actuación rápida. No estamos hablando de dulces o bollería, sino de carbohidratos de fácil digestión que lleguen directamente al músculo cuando más lo necesitas.

La recomendación de la experta es apostar por alimentos como el plátano (la joya de la corona), la tostada de pan blanco o incluso un toque de miel. Son opciones que no cargan tu digestión y que se liberan de manera eficiente durante el esfuerzo.

La combinación ganadora: Proteína e hidratos

El gran descubrimiento aquí es el equilibrio. No te excedas con la fibra ni con las grasas justo antes de entrenar, ya que son de absorción lenta y solo lograrán que te sientas pesado. (Tu estómago te agradecerá que le facilites el trabajo durante el esfuerzo).

Combina estas fuentes de energía con una pequeña porción de proteína de calidad, como un yogur griego o un poco de pavo. Esto te dará una sensación de saciedad sin la pesadez de las grasas saturadas. Es, en esencia, la fórmula magistral para mantener el ritmo sin que tu cuerpo se rebele.

El tiempo lo es todo: ¿Cuándo debes desayunar?

Si tienes el entrenamiento a primera hora, el tiempo es tu peor enemigo. El estudio sugiere que el desayuno ideal debe tomarse entre 30 y 60 minutos antes de comenzar la actividad. Esto garantiza que tu cuerpo haya comenzado la digestión pero que aún tenga los niveles de glucosa óptimos para rendir al máximo.

Si tienes menos tiempo, opta por algo líquido. Un batido con fruta y un poco de proteína es mucho más fácil de procesar en minutos que un plato sólido. Recuerda que el objetivo no es llenarse, sino proveer al músculo de la gasolina que necesita para trabajar.

Los alimentos que debes borrar de tu lista

Lo que no comes es tan importante como lo que ingieres. Evita los alimentos ricos en fibra extrema, como las judías o las verduras de hoja verde, justo antes de una sesión de intensidad. También mantén alejados los alimentos con mucha grasa, ya que tu cuerpo tardará horas en procesarlos y te estarán robando sangre que debería ir a tus músculos.

El deporte de alta intensidad es exigente, y tu sistema digestivo es lo primero que se detiene cuando el esfuerzo sube de tono. Si le das el trabajo hecho, tu rendimiento se disparará. ¿Preparado para probar esta nueva estrategia en tu próximo entrenamiento y ver cómo cambian tus marcas?