Mirar el mirall i sentir que el temps no passa. Aquesta és la sensació que ens deixa l’Álex González cada vegada que apareix en pantalla o a les seves xarxes socials.
A les seves 44 primaveres, l’actor madrileny sembla haver trobat el “sant grial” de l’eterna joventut. Però compte, que no és màgia ni genètica d’un altre planeta (bé, una mica sí).
La clau resideix en una arquitectura diària mil·limètrica. L’Álex ha dissenyat una rutina que no només esculpeix els seus músculs, sinó que protegeix la seva salut mental en una indústria que devora persones.
El despertar conscient: més enllà del cafè
Oblida’t de revisar el mòbil així que obres els ulls. L’Álex González comença els seus matins amb una combinació que ell denomina “moviment i meditació”.
Per a ell, el cos és un temple que necessita ser activat suau abans de sotmetre’l a l’estrès del rodatge. No busca l’esgotament extrem des del minut u, sinó la connexió.
És aquí on entra en joc una tècnica que està guanyant adeptes entre els CEOs de Silicon Valley: el journaling. Consisteix a escriure els teus pensaments de forma lliure.
Segons explica el mateix actor, aquesta pràctica d’escriptura terapèutica l’ajuda a buidar la paperera de reciclatge de la seva ment abans de començar el dia. (I sí, a nosaltres també ens aniria de perles per als dilluns).
Sembla un detall menor, però buidar la ment de soroll permet a l’actor enfrontar-se a jornades de 12 hores amb una claredat mental pasmosa.
La rialla com a medicina i la compra amb intenció
Però no tot és serietat i meditació profunda. L’Álex introdueix un factor diferencial als seus matins: les rialles. Buscar moments d’humor ben d’hora eleva els nivells de dopamina de forma natural.
No es tracta de forçar la riallada, sinó de envoltar-se d’un entorn que propiciï el benestar emocional. És el seu escut invisible contra l’ansietat i la pressió mediàtica.
I ara ve el que realment marca la diferència en el seu físic: la compra conscient. L’Álex no omple el carret per impuls ni per gana voraç després de l’entrenament.
Ell selecciona cada aliment pensant en la seva funció nutricional. Proteïnes d’alta qualitat, greixos saludables i una hidratació constant són els pilars de la seva nevera.
Comprar de forma conscient significa llegir etiquetes i entendre quin combustible li estàs donant al teu motor. És, en definitiva, un acte d’amor propi que es reflecteix a la seva pell i la seva energia.
El mètode que pots copiar demà mateix
El millor de la rutina de l’Álex González és que no necessites un gimnàs privat ni un xef personal. Es tracta d’hàbits democràtics que qualsevol de nosaltres pot implementar.
Comença per cinc minuts d’estiraments, tres frases en una llibreta i tria bé què esmorzaràs. El canvi no és immediat, però és acumulatiu.
L’actor demostra que la maduresa és el moment perfecte per redefinir-se. Als 44, se sent millor que als 20 perquè ha deixat d’entrenar només per estètica per entrenar per supervivència emocional.
Recorda que la constància venç al talent. No serveix de res fer-ho un dilluns si el dimarts t’oblides de tu mateix; la clau és la repetició diària.
Estem disposades a sacrificar deu minuts de scroll a les xarxes socials per guanyar una vida de benestar? L’Álex ho té clar i els resultats salten a la vista.
Al cap i a la fi, es tracta de ser l’arquitecte del teu propi descans i l’amo dels teus matins. T’atreveixes a provar el seu mètode aquest cap de setmana?