El magnesio se ha convertido en el nuevo «santo grial» de las parafarmacias. Promete mejorar el sueño, eliminar los calambres y, sobre todo, blindar nuestro corazón. Pero, ¿qué hay de ciencia y qué hay de moda en este fenómeno? El reconocido cardiólogo Aurelio Rojas ha decidido arrojar luz sobre este debate que inunda las redes sociales.

No se trata de tomar por tomar. Aunque el magnesio es vital para más de 300 reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo, su suplementación indiscriminada podría no ser la panacea que nos han vendido. (Sí, nosotros también nos lo hemos planteado después de ver tanto anuncio en Instagram).

El mineral maestro de tus latidos

Para un cardiólogo, el magnesio no es un suplemento más; es una pieza clave en la estabilidad eléctrica del corazón. Ayuda a que el músculo cardíaco se relaje después de cada contracción y previene arritmias que podrían complicarnos la vida.

No obstante, el doctor Rojas es tajante: la mayoría de las personas con una dieta equilibrada ya obtienen el magnesio que necesitan. El problema surge cuando nuestra alimentación se basa en ultraprocesados, que son auténticos «desiertos» de este mineral esencial.

La deficiencia real de magnesio no siempre se ve en un análisis de sangre común, ya que la mayor parte se guarda en los huesos y tejidos, no en el plasma. Por eso, el diagnóstico clínico es más complejo de lo que parece a simple vista.

Un nivel óptimo de magnesio es el mejor aliado para mantener la presión arterial bajo control y mejorar la elasticidad de nuestras arterias.

¿Cuándo es realmente necesaria la suplementación?

No todos necesitan el mismo impulso. El doctor Rojas identifica perfiles claros donde el suplemento sí aporta un valor real. Personas con estrés crónico, deportistas de alto rendimiento o aquellos que toman ciertos diuréticos son los candidatos ideales.

El estrés actúa como un «agujero negro» para el magnesio: cuanto más nerviosos estamos, más magnesio excretamos por la orina, lo que nos pone aún más nerviosos. Es un círculo vicioso que un buen suplemento puede ayudar a romper.

Pero cuidado, porque no todos los magnesios son iguales. El mercado está lleno de versiones baratas como el óxido de magnesio que apenas se absorben y solo sirven para provocarnos un efecto laxante inesperado. (Nadie quiere esa sorpresa a media mañana).

Si vas a suplementarte, busca formas de alta biodisponibilidad como el citrato, el bisglicinato o el malato de magnesio, que llegan directamente donde se necesitan.

La comida real: La farmacia de la naturaleza

Antes de correr a por el bote de pastillas, el cardiólogo nos recuerda que los alimentos son la fuente más segura y completa. Los frutos secos, las semillas, las legumbres y, por supuesto, el chocolate negro (con más del 85% de cacao) son minas de magnesio.

El beneficio de obtenerlo de la comida es que viene acompañado de fibra y otros micronutrientes que facilitan su absorción. El cuerpo humano está diseñado para reconocer la matriz del alimento, no solo la molécula aislada de una cápsula.

Además, el exceso de magnesio vía suplementos puede interferir con la absorción de otros minerales como el calcio o el zinc, creando desequilibrios que antes no tenías. La moderación es la regla de oro en la consulta del doctor Rojas.

Integrar un puñado de pipas de calabaza en tu ensalada diaria puede aportarte más magnesio útil que muchas pastillas de gama baja.

El veredicto del cardiólogo

¿Es una buena opción complementar la dieta? La respuesta es un «depende» muy profesional. Si tu ritmo de vida es frenético, duermes mal o tienes calambres frecuentes, un ciclo de magnesio de calidad puede ser un cambio de juego para tu bienestar.

Pero nunca debe sustituir una base nutricional sólida. El magnesio es el «director de orquesta», pero sin los instrumentos (el resto de nutrientes), no habrá una buena sinfonía en tu organismo.

Rojas cierra el debate recordando que la salud cardiovascular no se compra en un bote, se construye con hábitos sostenibles. El magnesio es un apoyo excelente, pero no un milagro para quien no quiere cambiar su estilo de vida.

La consulta con un especialista sigue siendo el filtro necesario para saber si tu corazón realmente está pidiendo este mineral a gritos o si solo es ruido mediático.

Advertencia final: Consulta siempre a tu médico

Aunque el magnesio es generalmente seguro, personas con insuficiencia renal o ciertos bloqueos cardíacos deben evitar su suplementación sin control estricto. Un mineral tan potente no debe tomarse a la ligera.

Has leído este artículo porque te preocupa tu motor principal. Validamos tu interés: informarse con expertos como el doctor Aurelio Rojas es la única forma de no caer en los engaños del marketing pseudocientífico.

Tu corazón es único y merece un trato personalizado. No dejes que una tendencia decida lo que entra en tu sistema circulatorio.

¿Continuarás comprando lo primero que ves en la estantería o comenzarás a nutrir tu corazón con cabeza?