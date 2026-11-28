El magnesi s’ha convertit en el nou “sant greal” de les parafarmàcies. Promet millorar el son, eliminar les rampes i, sobretot, blindar el nostre cor. Però, què hi ha de ciència i què hi ha de moda en aquest fenomen? El reconegut cardiòleg Aurelio Rojas ha decidit posar llum sobre aquest debat que inunda les xarxes socials.
No es tracta de prendre per prendre. Encara que el magnesi és vital per a més de 300 reaccions bioquímiques en el nostre cos, la seva suplementació indiscriminada podria no ser la panacea que ens han venut. (Sí, nosaltres també ens ho hem plantejat després de veure tant d’anunci a Instagram).
El mineral mestre dels teus batecs
Per a un cardiòleg, el magnesi no és un suplement més; és una peça clau en l’estabilitat elèctrica del cor. Ajuda al fet que el múscul cardíac es relaxi després de cada contracció i prevé arrítmies que podrien complicar-nos la vida.
No obstant això, el doctor Rojas és taxatiu: la majoria de les persones amb una dieta equilibrada ja obtenen el magnesi que necessiten. El problema sorgeix quan la nostra alimentació es basa en ultraprocessats, que són autèntics “deserts” d’aquest mineral essencial.
La deficiència real de magnesi no sempre es veu en una anàlisi de sang comú, ja que la major part es guarda als ossos i teixits, no al plasma. Per això, el diagnòstic clínic és més complex del que sembla a simple vista.
Un nivell òptim de magnesi és el millor aliat per mantenir la pressió arterial sota control i millorar l’elasticitat de les nostres artèries.
Quan és realment necessària la suplementació?
No tothom necessita la mateixa empenta. El doctor Rojas identifica perfils clars on el suplement sí que aporta un valor real. Persones amb estrès crònic, esportistes d’alt rendiment o aquells que prenen certs diürètics són els candidats ideals.
L’estrès actua com un “forat negre” per al magnesi: com més nerviosos estem, més magnesi excretem per l’orina, la qual cosa ens posa encara més nerviosos. És un cercle viciós que un bon suplement pot ajudar a trencar.
Però compte, perquè no tots els magnesis són iguals. El mercat està ple de versions barates com l’òxid de magnesi que amb prou feines s’absorbeixen i només serveixen per provocar-nos un efecte laxant inesperat. (Ningú vol aquesta sorpresa a meitat de matí).
Si vas a suplementar-te, busca formes d’alta biodisponibilitat com el citrat, el bisglicinat o el malat de magnesi, que arriben directament on es necessiten.
El menjar real: La farmàcia de la natura
Abans de córrer a pel pot de pastilles, el cardiòleg ens recorda que els aliments són la font més segura i completa. La fruita seca, les llavors, els llegums i, per descomptat, la xocolata negra (amb més del 85% de cacau) són mines de magnesi.
El benefici d’obtenir-lo del menjar és que ve acompanyat de fibra i altres micronutrients que faciliten la seva absorció. El cos humà està dissenyat per reconèixer la matriu de l’aliment, no només la molècula aïllada d’una càpsula.
A més, l’excés de magnesi via suplements pot interferir amb l’absorció d’altres minerals com el calci o el zinc, creant desequilibris que abans no tenies. La moderació és la regla d’or a la consulta del doctor Rojas.
Integrar un grapat de pipes de carabassa a la teva amanida diària pot aportar-te més magnesi útil que moltes pastilles de gamma baixa.
El veredicte del cardiòleg
És una bona opció complementar la dieta? La resposta és un “depèn” molt professional. Si el teu ritme de vida és frenètic, dorms malament o tens rampes freqüents, un cicle de magnesi de qualitat pot ser un canvi de joc per al teu benestar.
Però mai ha de substituir una base nutricional sòlida. El magnesi és el “director d’orquestra”, però sense els instruments (la resta de nutrients), no hi haurà una bona simfonia en el teu organisme.
Rojas tanca el debat recordant que la salut cardiovascular no es compra en un pot, es construeix amb hàbits sostenibles. El magnesi és un suport excel·lent, però no un miracle per a qui no vol canviar el seu estil de vida.
La consulta amb un especialista continua sent el filtre necessari per saber si el teu cor realment està demanant aquest mineral a crits o si només és soroll mediàtic.
Advertència final: Consulta sempre al teu metge
Encara que el magnesi és generalment segur, persones amb insuficiència renal o certs bloquejos cardíacs han d’evitar la seva suplementació sense control estricte. Un mineral tan potent no s’ha de prendre a la lleugera.
Has llegit aquest article perquè et preocupa el teu motor principal. Validem el teu interès: informar-se amb experts com el doctor Aurelio Rojas és l’única forma de no caure en els enganys del màrqueting pseudocientífic.
El teu cor és únic i mereix un tracte personalitzat. No deixis que una tendència decideixi el que entra en el teu sistema circulatori.
Continuaràs comprant el primer que veus a l’estanteria o començaràs a nutrir el teu cor amb cap?