Andrew Huberman, neurocientífico: «150 a 200 minutos en zona 2 a la semana mejoran la salud cardiovascular y la longevidad»

Si buscas el secreto para vivir más años con una calidad de vida envidiable, atención. En los últimos meses, el mundo del fitness ha sido sacudido por un fenómeno que promete cambiar nuestra salud desde la base: el entrenamiento en Zona 2. Una tendencia que no es solo una moda, sino una auténtica revolución con base científica que está llamando la atención de todos los expertos.

Pero, ¿cuántos minutos necesitamos realmente para notar sus efectos? Y, lo más importante, ¿cómo podemos integrar este ejercicio en nuestro día a día sin que se convierta en una obligación pesada? La respuesta a esta incógnita la ha revelado uno de los neurocientíficos más respetados del momento, un nombre que resuena con autoridad en el campus de Stanford.

Ni más ni menos que Andrew Huberman, el reputado profesor de neurobiología y oftalmología de la Facultad de Medicina de Stanford (EE.UU.), ha sido contundente. Según sus palabras, «los datos científicos sugieren que todos deberíamos hacer entre 150 y 200 minutos como mínimo en Zona 2 a la semana». Una cifra concreta que se convierte en la clave definitiva para mejorar la salud cardiovascular y cerebrovascular, y abrir la puerta a una longevidad más plena.

¿Qué es exactamente el entrenamiento en Zona 2?

Quizás has oído hablar de «zonas de frecuencia cardíaca» en el pasado, pero lo que hace al entrenamiento en Zona 2 tan especial es su especificidad. Estamos hablando de ejercitarnos a un ritmo moderado, entre el 60% y el 70% de nuestra frecuencia cardíaca máxima (FCM). Esto no implica un esfuerzo extenuante que nos deje sin aliento, sino una actividad que nos permite mantener una conversación fluida o respirar exclusivamente por la nariz.

Este punto dulce del esfuerzo es donde la magia sucede a nivel celular. Cuando trabajamos en Zona 2, nuestro cuerpo se vuelve increíblemente eficiente en la utilización de la grasa como fuente de energía, optimizando nuestras mitocondrias. Es un truco secreto que nuestro organismo agradece profundamente, preparándolo para retos más grandes y, sobre todo, protegiéndolo del desgaste diario.

Los beneficios innegables que debes aprovechar

Las ventajas de sumergirse en la Zona 2 van mucho más allá de la simple resistencia. Esta práctica, recogida por expertos como los de Runner’s World, nos ayuda a adquirir una resistencia mucho mayor, mejorando nuestra eficiencia energética a cada paso. Es decir, nuestro cuerpo aprende a rendir más con menos esfuerzo, una auténtica solución para la fatiga crónica.

Además, y esto es imprescindible para cualquiera que se preocupe por su bienestar a largo plazo, el entrenamiento en Zona 2 actúa como un escudo protector. Ayuda a blindar nuestro cuerpo contra el desgaste prematuro y, un punto no menor, contra las lesiones frecuentes que muchos de nosotros sufrimos cuando nos excedemos con el ejercicio de alta intensidad. Es una inversión inteligente en nuestra salud física.

Lo que me sorprende de este método es cómo un nivel de esfuerzo tan accesible puede tener un impacto tan profundo en nuestro cuerpo y mente. La inteligencia detrás de la Zona 2 es que no hace falta ser un atleta de élite para recoger sus frutos.

La conexión vital con la longevidad

Huberman no habla del entrenamiento en Zona 2 como una simple rutina de fitness; lo sitúa como un pilar fundamental para la longevidad. Su insistencia en los 150-200 minutos semanales no es caprichosa: es el umbral que la ciencia ha demostrado como efectivo para blindar nuestro sistema cardiovascular y cerebrovascular, los auténticos motores de nuestra vida.

Pensar en la salud de nuestro corazón y de nuestro cerebro es pensar en nuestro futuro. Estos órganos son los que dictan la calidad de nuestros años y nuestra capacidad para disfrutarlos. No estamos hablando solo de vivir más, sino de vivir mejor, con más energía y claridad mental. (Sí, nosotros también estamos empezando a mirar el podómetro con otros ojos).

El método Huberman: integrarlo sin esfuerzo

Lo que muchas de nosotras nos preguntamos es: ¿cómo consigo esos minutos sin tener que renunciar a mi vida o convertirme en una fanática del gimnasio? El mismo Huberman nos da pistas. Él, por ejemplo, dedica un día a la semana a una carrera suave de entre 70 y 90 minutos. ¿El secreto? Mantener la respiración nasal en todo momento, con la capacidad de hablar con normalidad.

Pero la flexibilidad es su punto fuerte. En otras ocasiones, Huberman opta por largas caminatas de hasta cuatro horas, a menudo acompañado. Esto demuestra que no hace falta una intensidad desbordante, sino una constancia accesible. Es un enfoque que desmonta el error común de pensar que solo el esfuerzo extremo es productivo, y eso es una gran noticia para la mayoría de nosotros.

El truco definitivo para tu rutina diaria

Aquí es donde la solución se vuelve aún más práctica. Según Andy Galpin, otro experto en rendimiento deportivo, la mejor manera de abordar el cardio en Zona 2 es incrementar el número de caminatas a ritmo rápido y el movimiento general a lo largo de la semana. Y no, no estamos hablando de ponernos las mallas cada día.

Piensa en acciones tan cotidianas como volver a casa con la compra, jugar con los niños en el parque, o simplemente caminar de un lado a otro mientras hablamos por teléfono. Estas actividades, si las hacemos con un poco más de ritmo, nos pueden llevar a la Zona 2 sin que casi nos demos cuenta. Es el truco oculto para incorporar el deporte a nuestra vida sin que se convierta en una barrera, sino en un hábito natural.

La clave es que este tipo de ejercicio se puede integrar sin problemas en nuestras actividades diarias. No hace falta una preparación exhaustiva ni equipos caros. Lo importante es alcanzar el mínimo exigido en cantidad, que son estos 200 minutos por semana en Zona 2, distribuidos de la manera que mejor se adapte a tu estilo de vida. Ya no hay excusas para no cuidarse.

El momento de actuar es ahora: tu cuerpo te lo agradecerá

No esperes a sentir los primeros signos de alarma de tu cuerpo para comenzar a moverte. La ciencia es clara: 150 a 200 minutos en Zona 2 a la semana son un ahorro incalculable en salud futura. Piénsalo: es menos de media hora al día, que puedes fragmentar como quieras. La flexibilidad es total.

Esta información es un impulso imprescindible para tu vida. Después de conocer los beneficios y las recomendaciones de expertos de la talla de Andrew Huberman, ya tienes todas las herramientas para tomar el control de tu salud y longevidad. Es una decisión que impactará directamente en la calidad de tu futuro.

Parece una oportunidad que no podemos dejar escapar, ¿verdad?