No s’hi posen per poc. El nou model policial dissenyat pel director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, el cap del cos Miquel Esquius i la mà dreta de tots dos, l’intendent Toni Rodríguez s’ha obsessionat amb les armes blanques. Així ho demostra l’estadística del departament d’Interior que admet 475 identificacions al dia per intentar trobar armes blanques als carrers de Catalunya. En total 129.594 identificacions preventives de setembre de 2024 a maig de 2025, a les que caldria afegir les 7.973 identificacions a requeriment. Tot en el marc del “nou pla de reforç per prevenir la tinença d’armes blanques”. Un operatiu que substituïa en pla DAGA de l’anterior prefectura que dirigia el comissari Eduard Sallent.
El nombre d’identificacions i escorcolls és tan elevat que requereix una ingent quantitat de recursos públics que, de moment, Interior no ha fet públics. Ara bé, sí que admeten que han saturat els serveis administratius i que moltes de les sancions prescriuen per no complimentar-se dins els terminis legals. L’estadística que ha lliurat la consellera d’interior, Núria Parlon al Parlament i a la que ha tingut accés El Món, també admet que han escorcollat 20.888 vehicles en el mateix període. Totes aquestes identificacions han comportat la intervenció de 10.207 armes blanques, tot i que només 8.464 han estat objecte d’infracció administrativa.
Preventives o “a requeriment”
Segons l’informe que acompanya la resposta parlamentària des de setembre de 2024 fins al maig de 2025, la Policia de la Generalitat va realitzar un total de 137.567 identificacions de persones i es van comprovar un total de 20.888 vehicles. D’aquestes identificacions, 129.594 persones van ser “identificades preventivament“, és a dir, en serveis o dispositius. En canvi, 7.973 persones (autors o víctimes) ho van ser a requeriment. Amb relació als vehicles, 20.405 van ser identificats preventivament i 483 a requeriment.
Per altra banda, Parlón remarca que el que fa als escorcolls, “no fa un recull de dades de persones escorcollades, però cal tenir present que gran part dels autors de fets delictius són escorcollats, així com algunes de les persones identificades”. En el període comprès entre l’1 de setembre de 2024 i el 30 de maig de 2025, el cos de Mossos d’Esquadra va intervenir un total de 10.207 armes blanques, de les quals 8.464 van ser per infracció administrativa.
3.550 incidents
En referència als incidents amb arma blanca registrats, les dades d’Interior informen que la policia ha atès un total de 3.550 incidents a tot Catalunya en els quals hi ha hagut exhibició o utilització d’armes blanques i/o objectes perillosos. Les tipologies d’incidents més habituals són els robatoris amb violència i/o intimidació (24% dels fets), les agressions entre persones (21 %), les amenaces i/o coaccions (17 %), persones que causen inseguretat i baralla en espai públic (8 % cadascuna) i problemes amb clients (2 %).
La majoria dels incidents es registren a la regió Metropolitana Barcelona, amb 1577; seguida per la regió Metropolitana Sud, que comptabilitza 736 i la Metropolitana Nord, que n’acumula 596. Fora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la regió de Girona ha comptat 495 incidents; el Camp de Tarragona, 383; a la Catalunya Central 245; la regió de Ponent 209; a les Terres de l’Ebre 67 i tanca la llista, el Pirineu Occidental, amb 26 incidents.