El petit poble de Ponent que té dues estrelles Michelin

Catalunya és un país conegut, entre d’altres, per la seva gran gastronomia. Ho és per la seva cuina tradicional, però també per les experiències gastronòmiques d’alta gamma. Figures com Ferran Adrià o els germans Roca han estat essencials per situar Catalunya al capdavant món gastronòmic, i encara en conserva el podi amb el Disfrutar, situat en ple eixample barceloní.
En els premis que atorga anualment la Guia Michelin, els restaurants catalans han tornat a ser grans protagonistes. Un d’ells ha estat la Boscana, que ha aconseguit la seva segona estrella, que ha arribat nou anys després de guanyar la primera. Per gaudir de la cuina del xef Joel Castanyé cal viatjar fins a Bellvís, un petit poble situat a la comarca del Pla d’Urgell.
Es tracta d’un municipi ubicat a la frontera amb les comarques del Segrià i la Noguera. De fet, històricament, aquesta petita vila formava part de la Noguera, però l’any 1988 va acabar adherint-se al Pla d’Urgell. Segons les darreres dades censals de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), a Bellvís hi viuen 2.269 persones -motiu pel qual no se’l considera municipi rural. El gruix de la població es concentra al nucli urbà del poble, tot i que prop de dues-centes persones viuen en les entitats de població agregades al municipi de Ponent.
Bellvís, com moltes altres viles de la zona, és de tradició agrícola, generalment de fruita dolça. De fet, l’ús d’aquests productes locals ha estat una de les claus per les quals la Boscana ha rebut l’anhelada segona estrella Michelin: “La fruita sempre havia estat relegada a les postres o de guarnició, però no com a ingredient principal dels menús i això ens dona un tret diferencial amb un relat molt autèntic i coherent arrelat al territori”, destaca el xef Castanyé.
Més enllà de la gastronomia
Bellvís és un poble conegut per la seva gastronomia, però també és un poble bonic per recórrer els seus carrerons. Un dels principals punts d’interès és la seva església, dedicada a la Mare de Déu de l’Assumpció, que data de 1848. Al costat de l’església s’hi troba el carrer Major de la vila, on hi ha algunes de les cases més antigues del municipi. De fet, una d’elles, és cal Bufalà, el senyor de la qual inspira la llegenda que es recrea anualment en els Firals de Bellvís. És a dir, en les festes on es recorda, amb un to humorístic, la invasió militar castellana sobre Catalunya, que se celebren durant l’últim cap de setmana de juliol. Durant aquests dies de celebració, els carrers que donen a l’Església s’omplen de petites paradetes on la gent ven qualsevol producte artesà. Normalment, la gent se sol disfressar de l’època.