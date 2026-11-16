Dues xifres del passat mes d’octubre mostren la poca fiabilitat del servei de Rodalies. Només el 35,4% dels trens han arribat puntuals al seu destí, segons el balanç publicat per Renfe al seu portal de transparència. Aquesta dada, encara pitjor que la del setembre, en què la puntualitat es va situar en el 43,8%, se suma a la poca fiabilitat horària en totes i cada una de les estacions. Segons el balanç, la meitat dels combois (51%) no van arribar a l’hora programada a les estacions. Renfe anota com a puntuals tots aquells trens que arriben amb un màxim de 3 minuts de retard.
Segons Renfe, agafant el còmput global, només hi ha mig minut de retard de mitjana. Ara bé, la dada de puntualitat cau de ple si es filtra pels trens impuntuals, és a dir, si s’agafa el 65% que van fer tard l’octubre passat. En aquest cas, els trens que arriben tard ho fan amb una mitjana de 17 minuts. És, paradoxalment, la millor d’aquest any: els endarreriments van assolir els 27 minuts el febrer passat i s’han estabilitzat sempre per sobre dels 20 en la majoria dels mesos d’aquest any. Només l’agost passat, els trens amb problemes van arribar a destí amb una marca millor, de 18,9 minuts de retard.
El servei de Rodalies encapçala el llistat d’impuntualitats de tot l’estat, per sobre del també el criticat servei de Cercanías de Madrid. Sis de cada deu trens (57%) de la capital espanyola van arribar puntuals al destí el passat octubre i la mitjana de minuts de retard s’atura en els 11 minuts. La resta de territoris milloren amb escreix el 50% de puntualitat, la majoria amb xifres que superen el 80%. Només Cantàbria (35,4% de puntualitat) i Múrcia (42,2%) s’acosten a Catalunya.
Temporals i vagues de maquinistes
Les últimes dades estan afectades pels temporals que van col·lapsar la xarxa ferroviària i pel conflicte entre els maquinistes i el Grup Renfe. Els aiguats van aturar Rodalies a inicis de mes i les vagues –algunes encobertes, segons Renfe– dels maquinistes han provocat que hi hagi trens que no hagin pogut circular. Els robatoris de coure també són part del problema. Segons Renfe, el 97% dels trens no han tingut cap problema vinculat a l’operadora el passat mes d’octubre, la qual cosa demostraria, segons aquest balanç, que el mal estat de la infraestructura està darrere de molts dels retards que pateixen els usuaris.
D’altra banda, després d’una treva breu, els sindicats tornaran a fer vaga aquest dimarts 17 de novembre a tots els serveis, tant de Rodalies com de mitjana distància i de l’altra velocitat. Renfe ha establert uns serveis mínims del 66% en hora punta –de 06:00 hores a 09:00 hores; de 13:30 a 15:30 hores i de 18:30 a 20:30 hores– i del 33% a la resta de franges. En l’última vaga sectorial, dimarts 10 de novembre, el director de Rodalies, Òscar Playà, va acusar els maquinistes de no respectar els serveis mínims, una declaració que va repetir el president de la Generalitat, Salvador Illa, des del Parlament.