Dos cifras del pasado mes de octubre muestran la poca fiabilidad del servicio de Rodalies. Solo el 35,4% de los trenes han llegado puntuales a su destino, según el balance publicado por Renfe en su portal de transparencia. Este dato, aún peor que el de septiembre, en el que la puntualidad se situó en el 43,8%, se suma a la poca fiabilidad horaria en todas y cada una de las estaciones. Según el balance, la mitad de los convoyes (51%) no llegaron a la hora programada a las estaciones. Renfe anota como puntuales todos aquellos trenes que llegan con un máximo de 3 minutos de retraso.

Según Renfe, tomando el cómputo global, solo hay medio minuto de retraso de media. Ahora bien, el dato de puntualidad cae de lleno si se filtra por los trenes impuntuales, es decir, si se toma el 65% que llegaron tarde el pasado octubre. En este caso, los trenes que llegan tarde lo hacen con una media de 17 minutos. Es, paradójicamente, la mejor de este año: los retrasos alcanzaron los 27 minutos el pasado febrero y se han estabilizado siempre por encima de los 20 en la mayoría de los meses de este año. Solo el pasado agosto, los trenes con problemas llegaron a destino con una marca mejor, de 18,9 minutos de retraso.

El servicio de Rodalies encabeza la lista de impuntualidades de todo el estado, por encima del también criticado servicio de Cercanías de Madrid. Seis de cada diez trenes (57%) de la capital española llegaron puntuales al destino el pasado octubre y la media de minutos de retraso se detiene en los 11 minutos. El resto de territorios mejoran con creces el 50% de puntualidad, la mayoría con cifras que superan el 80%. Solo Cantabria (35,4% de puntualidad) y Murcia (42,2%) se acercan a Catalunya.

El servicio de Rodalies de Catalunya deja de ser gratuito | Mireia Comas

Temporales y huelgas de maquinistas

Los últimos datos están afectados por los temporales que colapsaron la red ferroviaria y por el conflicto entre los maquinistas y el Grupo Renfe. Los diluvios detuvieron Rodalies a inicios de mes y las huelgas –algunas encubiertas, según Renfe– de los maquinistas han provocado que haya trenes que no hayan podido circular. Los robos de cobre también son parte del problema. Según Renfe, el 97% de los trenes no han tenido ningún problema vinculado a la operadora el pasado mes de octubre, lo cual demostraría, según este balance, que el mal estado de la infraestructura está detrás de muchos de los retrasos que sufren los usuarios.

Por otro lado, tras una tregua breve, los sindicatos volverán a hacer huelga este martes 17 de noviembre en todos los servicios, tanto de Rodalies como de media distancia y de alta velocidad. Renfe ha establecido unos servicios mínimos del 66% en hora punta –de 06:00 horas a 09:00 horas; de 13:30 a 15:30 horas y de 18:30 a 20:30 horas– y del 33% en el resto de franjas. En la última huelga sectorial, el martes 10 de noviembre, el director de Rodalies, Òscar Playà, acusó a los maquinistas de no respetar los servicios mínimos, una declaración que repitió el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, desde el Parlamento.