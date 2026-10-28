Tot té un límit, diuen els metges, que han començat una vaga indefinida amb una jornada de protestes a Barcelona. Centenars de facultatius han tallat la Diagonal a primera hora del matí, han fet esperar els cotxes que hi havia a la Gran Via Carles III poc després i han anunciat una “partida d’escacs” contra Salut just davant de la conselleria. El secretari general del sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha remarcat la “duresa” d’una vaga indefinida, però ha apel·lat al “principi d’incertesa” de Werner Heisenberg. “Comencem un llarg recorregut en què no podran saber [a la conselleria] quin nivell d’afectacions hi haurà cada dia”, ha dit Lleonart.
Salut ha situat el seguiment de la vaga en un escàs 4,5% de participació, unes dades que no pot contrastar-se amb la del sindicat Metges de Catalunya, que no n’ha facilitat. Lleonart ha remarcat que les vagues d’ara “no van de participació” sinó de “comptar quants dies de la vergonya passen amb un Govern que té els seus metges alçats”. La intenció és que cada professional esculli quin dia s’atura, de manera que, en conjunt, hi hagi afectacions a cada jornada. Els metges, que han acabat la manifestació en una gran esplanada davant la seu de la conselleria, admetien al final cert “desgast” després d’haver fet onze vagues sense resultats. “Són moltes i la consellera Pané no es mou”, apunta incrèdula la Gina, metgessa d’atenció primària mentre escolta Lleonart sota l’ombra d’una palmera.
“Falten mesures més fortes, fins i tot que freguin el límit legal”, continua la Gina el seu argument preguntats per El Món. La metgessa aposta, per què no, per deixar de signar expedients o altres mesures que “preocuparien al departament”. “Tant se’ls fot si les vagues afecten consultes o als pacients”, lamenta. L’acompanya l’Olga, a un any de jubilar-se, i la Marta. “No som de cremar contenidors, però a vegades pensen que ens aniria millor així”, apunten. “Som tan políticament correctes…”, deixar anar la Gina. Conversa a tres bandes que dibuixa un panorama incert i poc encoratjador. “Som molts metges, però aquí molt pocs. N’haurem de ser més i falten joves. La gent no és conscient que ens estem carregant el sistema”, conclouen totes tres. L’Olga, a punt de plegar, sentencia: “Vinc més com a pacient, em preocupa qui m’atendrà a partir d’ara”.
Els joves, més engrescats, han tallat per moments la Diagonal i han impedit el pas del tramvia. Són els que més pateixen les guàrdies de 24 hores, una de les principals reclamacions. Els metges qüestionen que siguin l’únic professional sanitari que empalma la seva jornada habitual amb la guàrdia nocturna, un aspecte que el conveni marc que havia d’aprovar el Congrés modificava a mitges. Les guàrdies d’un dia desapareguin sempre que els estats mèdics ho permetin. “Clama al cel”, diu la Gina, sobre les guàrdies. Però no és l’únic problema. “Estem important metges de fora perquè els d’aquí marxen fora”, detalla. Altres problemes són burocràtics, sobretot a la primària. En aquest sentit, els metges demanen tenir el control de la seva agenda per poder donar una “cobertura millor”.
Topada amb Salt
En un comunicat, la conselleria dirigida per Olga Pané –que aquest dimecres és en un acte a Banyoles– admetia que les reivindicacions dels metges són “legítimes”, però s’ha espolsat la responsabilitat. L’executiu considera que la vaga neix de “mobilitzacions d’ambit estatal” i ha assegurat que no pot negociar de forma “paral·lela” mentre hi ha converses per signar un nou conveni laboral mèdic. Lleonart l’ha respost: “Si volen desconvocar la vaga”, tal com ha passat a escala estatal, “és tan fàcil com seure a negociar o convocar eleccions i que vingui un altre”. “O seure o marxar per incompetents”, ha apuntalat. D’altra banda, el secretari general de MC ha insistit que “no s’ha negociat absolutament res amb nosaltres”, però ha celebrat que Salut s’obri a parlar, encara que sigui en un marc que no és el seu. Fins ara la conselleria “sempre havia dit que no tenien res a fer amb els convenis”, ha celebrat Lleonart. “Si realment és la manera, seiem i negociem”, ha sentenciat.
Malgrat tot, en aquest estira-i-arronsa amb la conselleria, Metges de Catalunya insisteix que la millor manera de trobar encaix a les seves reivindicacions és amb un estatut marc propi, sense la participació d’altres col·lectius sanitaris. Per què? Perquè les taules de negociació actuals, ha defensat Lleonart, “han permès que un metge d’aquí treballi 24 hores seguides mentre que la resta en fa 12”. “Aquestes taules no ens representen”, ha aclarit. Salut ha insistit, en el comunicat del matí, que la Taula de Diàleg de Metges i Metgesses –que permet abordar qüestions professionals i organitzatives– no pot fer-se servir per parlar de salaris i jornades.
La protesta dels metges ha coincidit amb l’accident mortal de dos trens a Toledo. Abans de la manifestació, els facultatius han fet un minut de silenci per recordar les víctimes i han donat ànims als professionals sanitaris i altres cossos d’emergència que treballen per recuperar víctimes i salvar vides.