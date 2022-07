“Si em parla valencià, ha de marxar”, un metge es nega a atendre un pacient

“Si em parla valencià, ha d’abandonar la consulta”. Així va respondre un metge del Centre de Salut de Quart de Poblet a un pacient que se li havia adreçat en valencià segons ha denunciat la Plataforma per la Llengua. Aquest traumatòleg va negar-se a atendre el pacient perquè li havia parlat valencià i fins i tot quan aquest es va passar al castellà va mantenir la negativa. Així, li va negar a un pacient l’assistència sanitària en un centre de salut pública. Per això la Plataforma per la Llengua reclama a la conselleria de Sanitat Universal que investigui els fets.

Segons el pacient aquests fets van passar el passat 27 de juny en una consulta de l’ambulatori de Quart de Poblet, adscrit a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana. El pacient va acabar renunciant als seus drets lingüístics per ser atès, però el metge li va dir que tot i així no l’atendria i va marxar de la consulta per haver-li parlat inicialment en català.

“Es podria arribar a originar una responsabilitat penal”

La Plataforma per la Llengua ha alertat que aquesta actitud de “censura” contra el valencià “contradiu l’ús normal i oficial del valencià d’acord amb el marc legal existent”. Recorden que el fet que el valencià sigui oficial fa que la persona tingui dret a rebre resposta en la seva llengua sense que se’n pugui derivar “qualsevol forma de discriminació o exigència de traducció”. “Cal recordar que es podria arribar a originar una responsabilitat penal si s’entengués que de la denegació de l’assistència sanitària s’hagués derivat un perill greu per a la salut del pacient”, avisa l’ONG del català.

Per aquests fets la Plataforma per la Llengua ha avançat que presentarà una reclamació davant el Servei Igualtat, un nou organisme impulsat per la Conselleria d’Igualtat i Vicepresidència del Consell. Aquest òrgan té per objectiu assessorar i orientar les víctimes de delictes d’odi, de vulneracions del principi d’igualtat de tracte o de discriminacions en general, el que inclou també les lingüístiques.