El Departament d’Educació, en mans de la consellera Esther Niubó, ha registrat prop de 2.000 casos d’assetjament escolar des del curs passat. Segons les dades facilitades per la conselleria, a les quals ha tingut accés El Món, el curs passat en van notificar 1.696 de possibles a tot Catalunya, tal com queda reflectit a través del registre de violències de l’alumnat (REVA) -on les direccions dels centres comuniquen els possibles casos-, i al llarg del que duem del curs d’enguany 308. D’aquesta manera, doncs, des del curs passat, la cartera d’educació ha registrat més de 2.000 casos de possible assetjament escolar. D’aquestes mateixes dades, comunicades per les direccions dels centres educatius del país, es desprèn que un terç dels casos són d’assetjament psicològic; un 25% combinen l’assetjament verbal o psicològic amb la violència física; un 13%, ciberassetjament, i un 9% més són exclusivament assetjament físic. A banda, un 2,5% dels casos registrats són de naturalesa sexual.
En aquesta línia, segons ha pogut saber l’Agència Catalana de Notícies (ACN) a través d’una petició de transparència, la conselleria va xifrar en 717 els casos registrats al REVA que després van acabar derivant-se a la Unitat de Suport a l’Alumnat en Situació de Violència (USAV) el curs passat. Aquestes xifres, però, no necessàriament inclou tots els centres de la capital, ja que alguns comuniquen els seus casos directament al Consorci d’Educació de Barcelona (CEB). En concret, durant el curs passat, el consorci barceloní va tenir constància de 1.236 possibles casos, però el 64% d’aquests -gairebé 800- van acabar desestimant-se. De la resta d’expedients, segons detalla l’ACN, 194 consten com a casos confirmats; 201 casos, oberts sense protocol activat, i 64 més, pendents de resolució amb un protocol activat.
Manifestació multitudinària contra l’assetjament escolar
Aquestes dades arriben el mateix dia en què més d’un miler d’estudiants han sortit al carrer, convocats pel Sindicat d’Estudiants, a Barcelona per protestar contra l’assetjament escolar. La manifestació respon al suïcidi d’una noia de 14 anys a Sevilla que havia denunciat assetjament i, també, que en aquests moments s’estigui investigant el d’un menor a Almacelles (Segrià) al juliol que hauria denunciat ser víctima d’assetjament escolar per esclarir-ne les causes: “És una mostra més que el sistema falla reiteradament”, ha exclamat el portaveu sindical Eider Bustos, que exigeix “més inversió en prevenció de l’assetjament escolar i en salut mental”.
Durant la concentració a les portes del Palau de la Generalitat, la presidenta de l’associació NACE contra l’assetjament escolar, Carme Cabestany, també ha lamentat que, malgrat l’increment de casos d’assetjament escolar que es registren, la conselleria continuï sense prendre mesures concretes contra aquest problema. En concret, la presidenta de l’associació lamenta que el departament no hagi implementat un decàleg de 10 mesures plantejat per l’associació i ha advertit que una o dues accions no són suficients per lluitar contra l’assetjament, sinó que cal implementar-ne diverses simultàniament: “Cal anar a l’arrel del problema. Cal assenyalar els autèntics responsables que això passi”, exclamen en el manifest conjunt de la protesta.