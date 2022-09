Denuncien el “greuge” de no poder matricular els alumnes d’FP fins dilluns

La formació professional continua al centre del debat pels problemes de gestió que hi ha curs rere curs. Els estudiants que han optat per fer aquest any un cicle mitjà o superior s’estan trobant entrebancs en cada part del procés. Hi ha alumnes que han pogut accedir a aquests estudis sense problema, com ara els que provenen de l’ESO, però altres es van quedar als llimbs quan el curs ja ha començat i han hagut d’esperar a la repesca de setembre. La xifra és de 20.000 estudiants que fins aquest dimecres no sabien si havien obtingut una plaça en aquest segon procés d’adjudicació. Avui el Departament d’Educació ha de fet pública la llista de segona fase d’admissió però encara no hi ha dades oficials sobre quants alumnes han quedat fora.

El fet és que malgrat que s’ha publicat aquesta llista es manté el “desconcert” i “patiment” als centres educatius perquè l’aplicatiu per matricular els alumnes no funciona. Un “desgavell”, així és com defineix aquest començament de curs en els cicles mitjans i superiors Rosa Maria Villaró, portaveu de CCOO en assumptes relacionats amb l’FP. “L’alumnat que avui creia que es podria incorporar a l’aula està patint perquè els centres han vist que l’aplicació informàtica de matriculació no estava activa”, explica. Així, aquests estudiants no poden matricular-se i per tant continuaran sense poder assistir a classe com a mínim fins el pròxim dilluns 26, el nou termini del departament perquè l’aplicatiu estigui operatiu. “Han hagut de tornar a marxar cap a casa, una indefensió per aquest alumnat que no pot començar les classes quan el curs es va iniciar el passat dia 7″, recorda Villaró.

El conseller Cambray i el conseller Torrent a la presentació de l’FP 2022-2023 / ACN

Els alumnes que aconsegueixin entrar hauran perdut tres setmanes de classe

CCOO insisteix a denunciar públicament el “desgavell” que pateix l’FP a Catalunya i el “greuge” que suposa per a l’alumnat no poder-se matricular immediatament un cop saben que han obtingut una plaça. D’aquests 20.000 alumnes, els qui han aconseguit finalment una plaça al curs que desitgen hauran d’enfrontar haver perdut gairebé tres setmanes de classe, amb els desavantatges acadèmics que això pot suposar per a ells. El sindicat assenyala que portarà aquest assumpte a la reunió de la mesa sectorial amb Educació que es farà aquest mateix dijous. “Farem denúncia de la situació”, avisa Villaró.

El que també es tractarà a la mesa sectorial d’aquest dijous és el que denuncia UGT, que les places vacants anunciades, més de 20.000, no són reals. “Hem comprovat amb les direccions dels centres que la llista de places vacants no és real“, explica Jesús Martín, responsable d’FP del sindicat UGT. Segons Martín, el departament tampoc no ha tingut en compte els alumnes repetidors i ha ofert les seves places quan en realitat no estaven vacants.