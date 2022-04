Educació estudia apujar el preu dels menjadors escolars per la inflació

El preu dels menjadors escolars podria pujar el curs vinent, arrossegat per la inflació actual. La Generalitat de Catalunya fixa un preu màxim per aquest servei en els centres públics (6,33 euros), que l’escalada de costos en matèries primes i energia fa difícil de complir per a productors, distribuïdors, càterings i escoles. L’escanyament és encara més notori en el cas dels col·legis que aposten per una alimentació d’origen ecològic, com va explicar el TOT Barcelona. Els afectats s’han mobilitzat per reclamar un petit increment al topall de preu que els permeti quadrar els números i sobreviure.

Preguntada pel TOT Barcelona, la conselleria d’Educació ha reconegut que ja analitza actualment si seria sostenible un increment. El curs 2020-2021 ja va apujar-se el topall de 13 cèntims al mes per estudiant, després d’haver mantingut congelat el preu màxim en 6,20 euros des del curs 2008-2009. Seria, per tant, el segon augment i per això el departament extrema la cautela a l’hora de posicionar-se. “Educació està estudiant l’impacte de l’increment de l’IPC i del conveni laboral del sector del lleure per determinar el marge de decisió en una possible repercussió de la pujada del preu màxim de menjador”, indiquen a aquest diari portaveus de la cartera liderada per Josep González Cambray.

I és que no només puja l’IPC dels productes servits al menjador i del consum energètic que suposa transportar-los i cuinar-nos. També s’ha encarit el servei pròpiament dit, perquè els monitors i monitores cobraran una mica més gràcies a un nou conveni laboral. Quatre anys de congelació salarial i la inflació havien abocat els professionals d’aquest sector a una gran precarietat amb sous pròxims al mínim professional.

Aquest febrer la Mesa de Negociació del Conveni Col·lectiu del sector del Lleure educatiu i sociocultural de Catalunya va acordar una pujada salarial del 7% entre 2022 i 2024. Patronals i sindicats van concretar que un primer 1,5% s’aplicaria de forma retroactiva a gener de 2022, pel que els menjadors escolars ja costen avui una mica més que el primer trimestre de curs tot i que moltes famílies no hagin vist incrementada la quota que paguen. El segon increment salarial (1%) arribarà el setembre de 2022 amb l’inici del nou curs, mentre que el setembre de 2023 pujaran un 2% i el setembre de 2024 ho faran l’últim 2,5%.