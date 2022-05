Catalunya, en el ‘top 10’ mundial en assajos clínics

Els centres d’investigació catalans entren a forma part dels 10 millors del món en assajos clínics. D’aquesta manera, les principals especialitats d’estudi han estat premiades i reconegudes com unes de les millors del món. Pel que fa al rànquing europeu, Catalunya queda en sisena posició amb 1.200 assajos clínics. Una xifra que no s’allunya dels seus competidors, com per exemple Espanya (1.595), tot i que l’extensió del territori és menor.

Catalunya puja el pòdium de l’excel·lència en assajos clínics. Els centres catalans participen en el 75% dels assajos actius que es fan al conjunt de l’Estat, afirma la mateixa entitat. Pel que fa a les especialitats, l’oncologia representa el 65,5% dels assajos clínics amb participació catalana, seguida per les malalties cardiovasculars (15,7%), dermatologia (13,4%), malalties del sistema nerviós central (7,8%) i oftalmologia (7,8%), segons les dades que ha aportat aquest dimecres Biocat, entitat impulsada el 2006 per la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona.

Una sanitària de l’Hospital Clínic agafa la mà d’un pacient ingressat a l’Àrea de Vigilància Intensiva (AVI, o UCI), durant la cinquena onada | ACN

El director general de Biocat, Robert Fabregat, ha subratllat que Biocat maximitza l’impacte econòmic i social de l’ecosistema de ciències de la vida i la innovació en salut a Catalunya, el país. “S’ha convertit en els darrers anys en un dels principals motors d’assajos clínics a escala mundial”, ha explicat Fabregat.

Un ecosistema de primer nivell i referent mundial

Catalunya no només ha pujat posicions en el rànquing de les investigacions sinó que també continua tenint uns centres sanitaris “de primer nivell”, en paraules del director general de Biocat. De fet, ell mateix afirma que els hospitals catalans són “de primera categoria”, amb professionals sanitaris “de renom internacional” i un cost “més competitiu” que en altres països d’Europa i els Estats Units. Així doncs, Fabregat ha assegurat que tot això “fa que Catalunya s’hagi situat en aquesta posició”.

A més, també ha parlat de les empreses internacionals que han decidit apostar pel territori i continuar investigant des de les instal·lacions catalanes. En aquest sentit, empreses farmacèutiques com Novartis, Roche, MSD, AstraZeneca, Janssen o Bayern, entre d’altres, duen a terme els seus assajos a Catalunya.