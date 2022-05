Catalunya rebaixa un 30% el preu dels graus universitaris

El departament de Recerca i Universitats ha proposat rebaixar els preus universitaris públics per tercer any consecutiu, que baixaran al voltant del 30% a partir del pròxim curs. D’aquesta manera, tots els graus universitaris i els màsters habilitants tindran un preu inferior als 20 euros per crèdit. El 2020-2021 ja es va rebaixa un 30% tots els preus universitaris públics, mentre que el curs passat es va igualar el cost de tots els màsters baixant un 40% els més cars.

D’aquesta manera, Universitats ha rebaixat les matrícules dels graus d’experimentalitat alta i mitjana a 18,46 euros per crèdit, que fins ara costaven 27,67 euros i 25,04 euros. Això suposa una reducció d’un 33% i un 26%, aproximadament. L’objectiu del departament és que estudis com Medicina o les enginyeries costin el mateix que Periodisme o Belles Arts, de manera que els aspirants a entrar a la universitat no es vegin obligats a triar carrera en funció del preu.

Els estudiants de Medicina s’estalviaran més de 550 euros anuals, mentre que els de Periodisme pagaran gairebé 400 euros menys. Pel que fa als màsters habilitants –necessaris per exercir determinades professions–, la reducció del preu se situa al voltant del 30%. Universitats no toca els preus dels graus d’experimentalitat baixa, que es queden a 17,69 euros per crèdit, ni els de la resta de màsters oficials, que es mantenen a 27,67 euros per crèdit.

Ajuts a tesis doctorals en català

Fa uns dies el departament de Recerca i Universitats va anunciar un augment dels ajuts per a les tesis doctorals en català i en la convocatòria d’enguany es podrà optar a una ajuda de fins a 600 euros per sufragar els costos de finalitzar la tesi i l’obtenció del títol de doctor. Fins ara, l’import màxim era de 500 euros. La convocatòria d’ajuts a les tesis escrites en català estarà oberta fins al 2 juny i compta amb un pressupost de 80.000 euros.