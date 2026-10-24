El govern espanyol alerta de possibles atemptats jihadistes contra policies i manifestants en protestes que puguin tenir lloc a l’estat. L’avís figura en una comunicació interna del Ministeri de l’Interior, a la qual ha tingut accés El Món, adreçada, entre altres, a cossos policials i forces de seguretat. Els Mossos d’Esquadra reforçaran les mesures de seguretat i d’autoprotecció dels agents.
En “l’alerta informativa” es diu que l’Oficina de Coordinació de Ciberseguretat (OCC) ha detectat en una web de l’entorn jihadista afí a Daesh una crida a atacar agents de policia i manifestants en les protestes que tenen lloc en alguns països europeus. La comunicació subratlla que es menciona a Espanya. S’incita a cometre atemptats i es recomana fer servir explosius i ganivets. Altres usuaris de la mateixa pàgina web plantegen que els atacs siguin “atropellaments”.
“Immolació” del terrorista
També es posa el focus com s’han de cometre els atacs. En atemptats amb explosius, es recomana “la immolació” del terrorista. I si es fan servit ganivets, s’explica la grandària que han de tenir per fer “el màxim dany possible”, i les zones del cos on punxar per tenir “garantia d’èxit”, diu l’alerta.
Segons el govern espanyol, en el web es comenta el cas de França, on darrerament s’han produït manifestacions que han acabat amb centenars de ferits i detinguts, pillatge i actes vandàlics. Per als jihadistes, és una “estranya i valuosa oportunitat per atacar”, i cita concretament que els policies són una “presa fàcil” mentre forcegen amb manifestants.
Des de la Prefectura dels Mossos es va enviar divendres un comunicat intern per indicar que “és de vital importància que en els brífings dels diferents torns de treball es recordin les mesures de seguretat i autoprotecció del personal policial”. L’ordre apunta directament als dies 23, 24, 25 i 26 d’octubre i recorda que estem en el nivell quatre sobre cinc d’alerta antiterrorista, recull l’ACN.
Reforç policial insuficient a Barcelona
Dies enrere, abans que es conegués aquesta alerta antiterrorista, el sindicat de la Guàrdia Urbana CSIF va enviar una carta al tinent d’alcaldia de Seguretat i Prevenció, Albert Batlle, en el qual es demana que el dispositiu policial per a la vaga de l’11 de novembre sigui ampli per tal de garantir la seguretat dels policies i ciutadans. La carta de CSIF posa els focus en els enfrontaments i actes vandàlics que s’han produït a França. CSIF considera que el dispositiu que ha dissenyat l’Ajuntament per ala Guàrdia Urbana és “insuficient” i planteja que es reforci. “La petició no és un caprici. Ho veiem necessari després d’anys de fer de policies. Un dispositiu insuficient pot costar car, amb ferits, danys econòmics i credibilitat”, escriu el secretari general de CSIF a l’Ajuntament de Barcelona, Eugenio Zambrano.