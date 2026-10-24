El gobierno español alerta de posibles atentados yihadistas contra policías y manifestantes en protestas que puedan tener lugar en el estado. El aviso figura en una comunicación interna del Ministerio del Interior, a la cual ha tenido acceso El Món, dirigida, entre otros, a cuerpos policiales y fuerzas de seguridad. Los Mossos d’Esquadra reforzarán las medidas de seguridad y de autoprotección de los agentes.

En «la alerta informativa» se dice que la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) ha detectado en una web del entorno yihadista afín a Daesh un llamamiento a atacar agentes de policía y manifestantes en las protestas que tienen lugar en algunos países europeos. La comunicación subraya que se menciona a España. Se incita a cometer atentados y se recomienda usar explosivos y cuchillos. Otros usuarios de la misma página web plantean que los ataques sean «atropellos».

«Inmolación» del terrorista

También se pone el foco en cómo deben cometerse los ataques. En atentados con explosivos, se recomienda «la inmolación» del terrorista. Y si se usan cuchillos, se explica el tamaño que deben tener para hacer «el máximo daño posible», y las zonas del cuerpo donde apuñalar para tener «garantía de éxito», dice la alerta.

Agentes de la Guardia Urbana en la Barceloneta, en abril / ACN-Blanca Blay

Según el gobierno español, en la web se comenta el caso de Francia, donde últimamente se han producido manifestaciones que han acabado con cientos de heridos y detenidos, saqueos y actos vandálicos. Para los yihadistas, es una «extraña y valiosa oportunidad para atacar», y cita concretamente que los policías son una «presa fácil» mientras forcejean con manifestantes.

Desde la Prefectura de los Mossos se envió el viernes un comunicado interno para indicar que “es de vital importancia que en los brífings de los diferentes turnos de trabajo se recuerden las medidas de seguridad y autoprotección del personal policial”. La orden apunta directamente a los días 23, 24, 25 y 26 de octubre y recuerda que estamos en el nivel cuatro sobre cinco de alerta antiterrorista, recoge la ACN.

Refuerzo policial insuficiente en Barcelona

Días atrás, antes de que se conociera esta alerta antiterrorista, el sindicato de la Guardia Urbana CSIF envió una carta al teniente de alcaldía de Seguridad y Prevención, Albert Batlle, en la que se pide que el dispositivo policial para la huelga del 11 de noviembre sea amplio con el fin de garantizar la seguridad de los policías y ciudadanos. La carta de CSIF pone el foco en los enfrentamientos y actos vandálicos que se han producido en Francia. CSIF considera que el dispositivo que ha diseñado el Ayuntamiento para la Guardia Urbana es “insuficiente” y plantea que se refuerce. “La petición no es un capricho. Lo vemos necesario después de años de ser policías. Un dispositivo insuficiente puede costar caro, con heridos, daños económicos y credibilidad”, escribe el secretario general de CSIF en el Ayuntamiento de Barcelona, Eugenio Zambrano.