Puigdemont viatja a Àustria per tractar la qüestió catalana

El president a l’exili i eurodiputat per Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha viatjat aquest dimarts a Viena, on dijous té previst pronunciar la conferència ‘The Contestation of Statehood and Sovereignity in Europe: The Case of Catalonia’ convidat per la Central European University de la capital austríaca. Després de la conferència Puigdemont participarà en una taula rodona amb els professors de Relacions Internacionals Erin Jenne i Michael Miller. El 130è president de la Generalitat també debatrà amb els estudiants i professors assistents. Puigdemont s’estarà a Viena fins divendres i té previst reunir-se amb dirigents polítics, membres de la societat civil i personalitats de la cultura austríaca i vienesa.

Jordi Sànchez i Carles Puigdemont a Argelers / Mireia Comas

Visites a llocs emblemàtics

En el marc de l’estada, el mateix dijous 22 al matí visitarà alguns dels llocs més emblemàtics de l’exili català a la Viena del segle XVIII, per retre homenatge a il·lustres catalans com Ramon Frederic Vilana-Perles que es va veure obligat a cercar refugi a la cort austríaca després de la derrota de 1714 i la repressió que en va seguir. També es reunirà amb membres de la comunitat catalana residents a Àustria, la República Txeca i Hongria.

Puigdemont, a la Catalunya Nord

Aquest passat dissabte, Puigdemont i l’executiva del Consell per la República es van reunir a la Catalunya Nord per tractar la proposta de l’ANC de declarar la independència el segon semestre del 2023, coincidint amb la presidència espanyola de la Unió Europea. En aquest sentit, l’òrgan a l’exili tampoc secunda, almenys no fil per randa, la proposta de l’ANC . Ho van deixar clar tant Puigdemont com el vicepresident d’aquest òrgan a l’exili, Toni Comín. Tots dos van alertar que la cerca de la independència per la via de la confrontació és l’única possible, però que no és “una qüestió de terminis sinó de preparació”, segons un comunicat del Consell.

Segons Comín, “la taula de diàleg no està donant fruits, i això és una constatació”. Atesa aquesta situació i tenint en compte que “la missió del Consell és impulsar l’estratègia i culminar la independència”, va assegurar que cal “retornar a la fórmula de l’1-O” per “tancar el cicle” que es va obrir fa cinc anys amb “la victòria del referèndum”.