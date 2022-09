Suplantacions d’identitat dels bancs: el missatge que et pot arruïnar

Nova allau de suplantacions d’identitat als bancs per poder accedir als comptes bancaris. Recentment s’ha detectat una nova estafa relacionada amb els bancs. Es tracta de missatges que alerten de pagaments de quantitats elevades i contenen un enllaç per comprovar aquest pagament. En clicar, s’obre una pàgina web semblant a la del mateix banc, gairebé idèntica, i els estafadors demanen les dades personals i del compte per poder accedir i robar els diners. Els missatges són d’aquest estil: “Pagament autoritzat per 1999 euros. Si no ha estat vostè segueixi els passos de l’enllaç per cancel·lar-ho immediatament”. Els clients que han rebut aquests missatges assenyalen que normalment reben els SMS durant la nit o en cap de setmana perquè no es pugui contactar amb el banc per comprovar si es tracta d’una estafa.

Exemple d’una estafa reiterada / Cedida

Per ara aquesta estafa s’està fent amb Bankinter i amb BBVA i els estafadors no tenen constància de si els destinataris pertanyen a un banc o a l’altre, pel que pot ser que arribi un missatge del BBVA a algú que no sigui client, el que fa aixecar les sospites d’una possible estafa. Els bancs afectats ja estan alertant els seus clients perquè no caiguin en aquest parany. En aquest sentit, demanen “extremar les precaucions” i només obrir els missatges del banc a través de l’aplicació, mai de l’SMS perquè pot ser una estafa.

Quins passos s’han de seguir si reps un missatge com aquest?

Aquests són els principals consells per evitar ser víctima de l’smishing, un tipus d’atac que es fa a través dels SMS per robar la informació personal de les víctimes i arruïnar-les robant-los els diners del compte. L’smishing està de moda, pel que cal anar amb molt de compte i seguir els consells de les entitats bancàries: