Protesta per “censura” al Consell per la República

El ple de l’Assemblea de Representants (parlament) del Consell per la República ha estat l’escenari aquest dissabte d’una queixa en “protesta per la censura” en un xat que durant les sessions plenàries (a través de la plataforma Zoom) permet als participants intercanviar missatges en obert. Aquest xat, una eina de comunicació habilitada en anteriors plens, ha estat desactivada sense avís en el ple que se celebra aquest dissabte, segons ha denunciat Jordi Roset, membre de l’AR. En el marc de la sessió de control al Govern del Consell per la República, Roset ha elevat la seva queixa per la situació i ha dit que mantindria la seva càmera en negre durant tota la sessió en “protesta per la censura” del xat.

Consultat per EL MÓN, Roset ha explicat posteriorment que l’eina ha estat deshabilitada després que en sessions anteriors s’hagi produït algun conflicte entre representants de l’AR i membres del Govern del Consell. Aquest conflicte es va produir fa dos plens enrere i ja en l’anterior ple el xat es va deshabilitar sense que hi hagués un avís previ. “Aquell dia la gent no va protestar, perquè tot està molt pautat i no pots expressar-te”, s’ha queixat Roset.

La Mesa de l’Assemblea de Representants justifica el tancament del xat

Arran d’aquest fet, una de les comissions de l’AR,la Comissió de Política Interior (Capi) va reclamar explicacions a la Messa de l’AR. En un correu al qual ha tingut accés aquest diari, la Mesa respon que el xat es deshabilita perquè “la comunicació entre representants està més que garantida a través dels correus electrònics i dels diferents grups de Signal”. L’òrgan també justifica la mesura per “respecte a les persones que tenen la paraula durant el plenari, que mereixen ser escoltades”. En la seva resposta, la Mesa també diu que si el ple fos presencial “no estaríem parlant en paral·lel i ningú pot assumir la funció de moderació que fa la Mesa també al xat”.

Fonts del Consell per la República, qüestionades per EL MÓN sobre la protesta de Rosen, han indicat que l’AR “actua com un parlament homologable als de les democràcies consolidades, per tant es va considerar que actuava com a tal en no tenir xat”. Les mateixes fonts apunten que “tots els representants tenen canals de comunicació entre ells, per comissió i amb el govern. Xats n’hi ha, però no durant un ple associat a la sala, on es debat mitjançant les intervencions”.

Roset insisteix que considera aquesta mesura un acte de “censura” i apunta que “el que haurien d’haver fet [la Mesa] com a mínim” és posar-ho “a votació entre els representants i no que prengui la decisió de forma unilateral”.

L’Assemblea de Representats del Consell per la República celebra aquest dissabte un nou ple. El president el Consell, Carles Puigdemont, no ha pogut assistir a la sessió de control al Govern perquè es troba de viatge, segons ha explicat la presidenta de la Mesa, Ona Curto, en començar el ple.