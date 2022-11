La presidenta de l’Eurocambra visita Barcelona, piula en castellà i Puigdemont esclata

La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, va visitar Barcelona el passat divendres 18 de novembre en el marc de les II trobades H+K ‘Barcelona, capital digital europea’ al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), on també hi havia el president Aragonès. S’hi va debatre la transició cap a una Europa digital i com es pot innovar en aquest sentit. Metsola també va aprofitar la visita per visitar els carrers de la capital catalana, tal com es veu en un tuit on diu que “Barcelona és una de les grans ciutats d’Europa. Avancem quan unim el món local, regional i nacional a l’Europeu”. A la piulada, també hi havia escrit “quan portem el missatge d’Europa a tots els nostres pobles i ciutats. Quan treballem units”, i amb les banderes de la Unió Europea i l’Estat espanyol.

La presidenta de l’Eurocambra, Roberta Metsola / EP

Ni rastre del català ni la senyera

En el seu missatge no hi havia ni rastre de la bandera catalana, i ni tan sols una paraula en llengua catalana. Això ha provocat l’enuig del president a l’exili i eurodiputat de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, qui li ha recordat que “té la sort” que la llengua materna de Metsola, el maltès, sigui oficial a la Unió Europea. “Tot i que és parlada per poc més de mig milió de persones”, ha recordat Puigdemont. En aquest sentit, a través d’una piulada, assegura que “cada vegada que la fa servir és una victòria merescuda dels qui han lluitat per la seva pervivència”.

Article 22 de la Carta de Drets Fonamentals de la UE

Puigdemont reconeix que esperava de la presidenta de l’Eurocambra “més sensibilitat” cap a la llengua pròpia de Catalunya, i ha recordat que és una àrea on viuen 10 milions de persones. “No creu que els europeus que som catalanoparlants mereixíem una mica de respecte?”, li pregunta el president a Metsola. De fet, per això, li ha recordat l’article 22 de la Carta de Drets Fonamentals de la UE, en la qual s’especifica que la Unió Europea “respecta la diversitat cultural, religiosa i lingüística”.