La ponent de l’informe Pegasus parla de “deure moral” d’Europa amb les víctimes

La ponent de l’informe del Parlament Europeu sobre l’ús de Pegasus contra l’independentisme, l’eurodiputada Sophie In ‘T Veld, assegura que la Unió Europea (UE) té un “deure moral” amb les víctimes de l’espionatge i la resta de la ciutadania. En una roda de premsa aquest dimarts, la dirigent neerlandesa ha assegurat que són conscients que “no poden forçar” a la Comissió i al Consell a actuar, però ha avisat que si es deixa “passar per alt”, les institucions europees “seran còmplices de la destrucció de la democràcia”. In ‘T Veld ha afirmat que la informació i els casos que s’han arribat a conèixer han evidenciat que les persones espiades van ser escollides de forma deliberada “per raons polítiques” i ha afegit que l’Eurocambra “no s’aturarà” en el seu objectiu d’aconseguir investigacions justes i donar suport als afectats.

Les declaracions de In ‘T Veld arriben després que la comissió Pegasus de l’Eurocambra hagi votat les seves conclusions. L’informe definitiu conclou que ha existit el Catalangate i que indica que l’Estat espanyol no ha facilitat la investigació.

Una vegada més, l’eurodiputada del grup Renew ha lamentat que la majoria dels estats s’aprofitin de la seguretat nacional per justificar l’espionatge i s’ha mostrat “preocupada” per les conseqüències que se’n podrien derivar, sobretot tenint en compte que aquest any se celebren eleccions en diversos països europeus. In ‘T Veld ha tornat a criticar que algunes autoritats nacionals s’hagin negat a col·laborar per a l’elaboració de l’informe i ha carregat contra l’absència d’independència que hi ha en algunes d’elles. “Molts països diuen que cal anar a les autoritats nacionals a denunciar, però quin sentit té si resulta que aquestes són les que acaben espiant?”, ha qüestionat.

El president del comitè de l’Eurocambra sobre Pegasus, Jeroen Lenaers, i la ponent, Sophie In’t Veld, en la roda de premsa de balanç de la missió a Espanya | ACN

La feina de la comissió no ha acabat

En la mateixa compareixença, el president del comitè Pegasus, Jeroen Lenaers, ha apuntat que, en una situació ideal, la comissió del Parlament Europeu no hauria d’existir. Així i tot, ha remarcat que la feina del grup no està “ni molt menys acabada” i s’ha mostrat convençut que les recomanacions que aprovarà l’Eurocambra “marcaran la diferència” per aconseguir que l’ús de programes d’espionatge il·legal desapareguin de les institucions europees.