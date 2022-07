Cruanyes, a Marchena: “Vostè ha convertit el Suprem en un tribunal d’excepció”

L’advocat, historiador i membre del Col·legi d’Advocats Josep Cruanyes es va dirigir directament al jutge que va dictar sentència als polítics independentistes, Manuel Marchena, dient-li “Vostè ha tingut l’honor de ser el jutge que ha transformat el Tribunal Suprem en un tribunal d’excepció”. Ho ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio, on ha narrat com una gran quantitat de membres del Col·legi d’Advocats van marxar quan el jutge Marchena va iniciar la seva intervenció ahir a la institicuó.

L’advocat Josep Cruanyes, al seu despatx / Mireia Comas

Crítiques al Col·egi d’Advocats

En aquest sentit, Cruanyes, que també és un dels impulsors de la Comissió de la Dignitat, ha explicat com Marchena “feia cara de “pòker” i que “no es va alterar” davant de tots els crits de membres independentistes en contra d’ell. “A les tres primeres files hi havia reservats seients per a persones reconegudes en l’àmbit penal i no hi van assistir”, explica. L’advocat creu que el Col·legi d’Advocats ha tingut un acte indigne en les ocasions que hi ha hagut repressió i situacions en les quals s’han vulnerat drets.

Tensió en la concentració contra Marchena

Ahir, Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana van fer una exhibició de força per tal de denunciar la politització de la justícia espanyola sota el lema Denunciem Marchena. Ho van fer davant del Col·lgi d’Advocats, on el jutge del procés havia de fer una xerrada sobre la intel·ligencia artificial. La situació, que en principi semblava inofensiva, va acabar generant tensió entre manifestants i policia, que protegia l’edifici des de dos quarts de quatre.

La tensió va créixer quan una parella va aparèixer amb una bandera d’Espanya i van increpar els manifestants, que de seguida s’hi van tornar. La parella de seguida va ser envoltada pels Mossos i ha dit a la policia que estaven ”defensant la llei” i el jutge Marchena dels ”lazis”. Els Mossos van fer un cordó per evitar l’accés dels manifestants al Col·legi d’Advocats.